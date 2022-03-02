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В Самаре вынужденным переселенцам из Донбасса оказали помощь более 400 благотворителей 

2 марта 2022 16:49
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Собрано  детское питание, канцтовары, предметы быта (одеяла, полотенца, посуда), а также одежда, книги, средства личной гигиены, бытовая техника и т.д. 

Неделю назад в здании Самарского Государственного колледжа сервисных технологий и дизайна (г.Самара, ул. Дзержинского, 31) в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начал работу центр по сбору гуманитарной помощи. 

«Мы приняли участие в совещании, которое провел председатель комитета Госдумы по молодежной политике и председатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев. После совещания с самарскими коллегами, которые занимаются развитием добровольчества, мы договорились о взаимодействии», – отметила директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, руководитель АНО «Самарский центр развития добровольчества» Татьяна Санникова.

За 6 дней, с 24 февраля по 1 марта, в центре было обработано 367 звонков и обратились 435 благотворителей. Для жителей Донбасса, вынужденных оставить свои дома, только в этом пункте меньше чем за неделю собрано более двух с половиной тысяч упаковок детского питания, более 12 500 наименований канцтоваров, почти 13 300 предметов быта (одеяла, полотенца, посуда), а также взрослая и детская одежда, книги, средства личной гигиены, бытовая техника и т.д. 

«Огромное спасибо неравнодушным жителям Самарской области! И особое спасибо нашим волонтерам за внимание, ответственность и  за трудолюбие!», – говорит Татьяна Санникова.

Добавим, что помимо пункта сбора гуманитарной помощи по адресу г.Самара, ул.Дзержинского, д.31, также действует штаб по приёму гуманитарной помощи на ул.Революционной, 107 (тел.: 8 964 991 16 78). В Тольятти пункт приема гуманитарной помощи работает на базе городского штаба общественной организации «Российское движение школьников» (РДШ) по адресу пр-т Степана Разина, д.65 (школа №59, каб. 241). В других муниципалитетах Самарской области добровольцы также занимаются сбором гуманитарной помощи. Полный список пунктов приёма можно найти на сайте Правительства Самарской области, а также на сайте https://sova.info/ 

Помимо пункта приемов гуманитарной помощи, в Самарской области открыт счёт для сбора средств: Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ» (СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь»). Юридический и фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215):

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара

ИНН: 7707083893

КПП: 631602006

БИК: 043601607

ОГРН: 1027700132195

Корсчет: 30101810200000000607

Расчетный счет (в рублях РФ) № 40703810654400001635

 

Фото:    СОВА

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