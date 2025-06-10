В Самаре состоялась масштабная спортивная встреча, объединившая ветеранов СВО

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В преддверии Дня России в Самаре состоялась масштабная спортивная встреча, объединившая ветеранов специальной военной операции, людей с поражением опорно-двигательного аппарата и волонтёров. Мероприятие стало ярким примером того, как спорт помогает преодолевать жизненные трудности и возвращаться к активной жизни.

Одним из участников встречи стал ветеран СВО Максим Меделяев — выпускник первого потока региональной программы «Школа героев», которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской – «Время героев». До службы он занимался хоккеем, после возвращения нашёл себя в спортивном метании ножа, добившись успехов на всероссийских соревнованиях. Но главное для Максима — помочь другим. Разработанный им проект «Феникс» в рамках «Школы героев» направлен на реабилитацию и социализацию ветеранов через адаптивные виды спорта.

«Проект создан специально для участников СВО, которые будут заниматься разными видами спорта, в том числе олимпийскими. Это не только физическое восстановление, но и возможность получить образование, стать тренерами или учителями физкультуры», — подчеркнул герой.

Пользуясь случаем, здесь же Максим сдал нормативы ГТО и получил 2-й разряд по спортивному метанию ножа.

Также на площадке состоялся футбольный матч среди ампутантов, мастер-классы по метанию ножа и гиревому спорту. По словам Екатерины Куприяновой, специалиста по работе с инвалидами женского футбольного клуба «Крылья Советов», реабилитационный потенциал спорта огромен: «Казалось бы, инвалиды и метание ножа — как это совместить? Но даже здесь есть элементы реабилитации. В каждом виде спорта можно найти что-то ценное для себя».

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила: «Эти люди с безграничными желаниями и возможностями, преодолевая ограничения по здоровью, встают в один ряд со здоровыми спортсменами. Важно, что губернатор Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание созданию равных условий для всех».

Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка к выполнению и выполнение нормативов ГТО способствуют вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом различных категорий населения. Тем самым это решает задачи государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: АНОО ДПО Таволга