В Самаре школьников познакомили с работой подразделения конной полиции

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В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» представители Общественного совета при УМВД Самары организовали для школьников знакомство с работой подразделения конной полиции.

Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, которое находится на особом контроле сотрудников конной полиции, так как является одним из самых любимых мест отдыха ребят и взрослых.



Юных гостей встретил кавалерист Михаил Мокшин. Первым делом прапорщик полиции рассказал школьникам, как с помощью служебных лошадей осуществляется охрана правопорядка и патрулирование лесопарковых зон, пляжей и других труднодоступных мест, в которых не проедет машина, и обеспечивается безопасность жителей во время проведения различных спортивных и культурных массовых мероприятий. Ребята с огромным интересом послушали о том, как полицейские ухаживают за лошадьми, как готовят их к службе, расспросили о дрессировке питомцев.



Затем началась самая увлекательная часть мероприятия: прапорщик полиции с гордостью представил ребятам своих напарников – служебных коней. Дети с восторгом расспрашивали полицейских, как зовут лошадей, по какому принципу им подбирают клички, а также покормили питомцев морковкой, погладили гриву и даже побывали наездниками – конечно же, под чутким присмотром полицейских.



Школьники очень заинтересовались службой в полицейской кавалерии, задали сотрудникам множество вопросов о требованиях к кандидатам. По словам прапорщика полиции Михаила Мокшина, в работе кавалериста и служебного животного залогом успеха является гармоничный тандем. Напарники должны всецело доверять друг другу и смотреть в одном направлении. В конце встречи ребята поблагодарили организаторов за увлекательную экскурсию и пожелали успехов в службе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО