В Самаре пройдет общественное обсуждение наполнения информационных пилонов стелы “Город трудовой доблести”

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С 6 по 28 мая 2021 года в Самаре пройдет общественное обсуждение наполнения информационных пилонов памятной стелы “Город трудовой доблести”. Высказать свое мнение относительно смыслового наполнения могут все желающие, отправив письмо на электронную почту gtd.samara@gmail.com.

В День весны и труда на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести». Уже ко Дню города здесь будет установлена сама стела высотой 26,5 метров. Рядом с ней появятся информационные пилоны. Смысловое наполнение ранее обсуждали члены рабочей группы по установке Стелы «Город трудовой доблести» вместе с историками. Там предложено разместить информацию о памятных датах и основных событиях военных лет. На них предложено отразить следующие темы:

- Куйбышев (Самара) – Запасная столица СССР (приказ Сталина, эвакуация Правительства страны, работа наркоматов и ведомств, бункер Сталина и т.д.);

- промышленная и оборонная столица. Заводы Куйбышева (названия (наименования) предприятий и производств, виды выпускаемой в военное время продукции, работа в цехах, передовые бригады, сборка самолетов, «штурмовики победы» - ИЛ-2 и др.);

- дипломатическая столица. Работа дипломатических миссий и военных атташе 22 стран в Куйбышеве;

- культурная столица. Большой театр, Ленинградский академический театр оперы и балета, симфонический оркестр Всесоюзного радио в эвакуации в Куйбышеве (оперные спектакли, балет, работа оркестра, концерты в госпиталях, фронтовые бригады);

- легендарный военный парад 7 ноября 1941 г. (самый масштабный, массовый и продолжительный по времени, 25600 бойцов, 178 тысяч гражданского населения, единственная за все годы войны демонстрация трудящихся, единственный воздушный парад, Ворошилов, Калинин, Пуркаев, дипломаты и военные атташе);

- первое исполнение Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. Шостакович в Куйбышеве;

- информационная столица. Советское информбюро, Центральная студия кинохроники, Левитан, радиоцентр, работа центральных СМИ СССР и иностранных держав в Куйбышеве;

- строительство первого магистрального газопровода СССР «Бугуруслан –Похвистнево-Куйбышев» (приказ Сталина, фотографии строительства «газопровода победы»);

- создание футбольной команды «Крылья Советов».

Свои предложения по темам, которые, по вашему мнению, также должны быть отражены на информационных пилонах, вы можете направить с 6 по 28 мая 2021 года на электронную почту gtd.samara@gmail.com.

Фото: администрация Самары