В Самаре определят победителя Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Второй старт» 3-4 октября в Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт».

Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, и проводится в этом году в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. «Второй старт» - это спецноминация для прошедших переобучение и трудоустроившихся по рабочей профессии.

В федеральном этапе конкурса примут участие конкурсанты из 17 субъектов Российской Федерации: Республик Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан, Карелия, Самарской, Челябинской Новосибирской, Омской, Калининградской, Архангельской, Томской, Московской, Нижегородской областей и Кемеровской области – Кузбасс, а также Красноярского, Пермского и Забайкальского края. Самарскую область представит Алексей Шикида, пожарный – начальник караула пожарно-спасательной части ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ И ЧС».

В первый конкурсный день пройдет церемония открытия, практические и теоретический модули конкурсных мероприятий, деловая программа и пресс-конференция. Во второй день, 4 октября, состоится торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждение победителей. Победитель получит 1 млн рублей, участники, занявшие 2 и 3 место, соответственно, 500 тысяч рублей и 300 тысяч рублей.

Кроме основной программы конкурсных соревнований в течение двух дней на площадке Струковского сада будут проходить мастер-классы по рабочим профессиям, на которые приглашаются все желающие.

«Основная цель конкурса – популяризация рабочих профессий, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Именно поэтому мы организуем не только непосредственно соревнования, но и мастер-классы по разным направлениям, в которых могут принять участия и дети, и взрослые. Это поможет увидеть рабочие профессии изнутри, проникнуться уважением к тому, кто ими занимается, и, возможно, повлияет на выбор профессионального пути юными жителями региона».

Спектр представленных профессий широк, каждый мастер-класс даст возможность освоить, пусть и в пробном варианте, практические навыки, необходимые для работы слесарем, токарем, машинистом бульдозера, механизатором, специалистом по эксплуатации беспилотников и т.д. На площадке кинологов можно будет потренироваться в оказании первой помощи собаке на тренажере для проведения сердечно-легочной реанимации у собак, а на площадке ландшафтных дизайнеров – получить навыки по подбору ассортимента растений и материалов для создания растительной композиции для дома.

Всего планируется более 35 мастер-классов по рабочим профессиям. Время проведения - 3 октября с 10.00 до 17.00, 4 октября - с 10.00 до 15.00. Все мастер-классы – бесплатны. Самые активные смогут принять участие в розыгрыше ноутбука.

Самарская область неоднократно выступала в качестве организатора федеральных этапов конкурса по определенным номинациям: в 2018 году – «Лучший матрос речного флота», в 2020 году – «Лучший пивовар», в 2021 году – «Лучший фельдшер», в 2022 году – «Лучшая швея», в 2023 году – «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ», в 2024 году – «Лучший сыровар».

Фото: Минтруд Самарской области