В Рождествено откроется выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»

14 сентября 2025 г. в 12 часов в Музее юго-восточных Жигулей (филиал Историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина м. р. Волжский Самарской области. Село Рождествено, ул. Фокина, 56) состоится открытие выставки работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая». 0+

Здание Музея юго-восточных Жигулей капитально отремонтировано в 2024 году в рамках национального проекта «Культура». Выставка «Самарская Лука: далекая и близкая» - это первый выставочный проект в здании музея после капитального ремонта.

Выставка «Самарская Лука: далекая и близкая» подготовлена совместно с Самарским филиалом Союза художников России, руководимым Дмитрием Юрьевичем Мантровым.

Основой выставки стали работы, написанные в 2022-2024 годах на фестивалях-пленэрах «Рождествено в красках», организованных Историко-краеведческим музеем имени А. В. Юшкина в селе Рождествено с Самарским отделением Союза художников России по инициативе и при всесторонней поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Евсеевича Хинштейна.

Проведение фестивалей-пленэров в разных населенных пунктах и территориях Волжского района Самарской области – это долгосрочный проект Историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области, реализуемый сотрудниками совместно с Администрацией Волжского района и культурным сообществом Волжского района и Самарской области.

С 2020 года фестивали-пленэры проводятся совместно с Самарским отделением Союза художников России. Самые известные самарские художники во главе с председателем Самарского отделения Дмитрием Юрьевичем Мантровым делятся своим творчеством с жителями волжских сел и поселков, создавая неповторимые художественные шедевры, позволяющие по-новому взглянуть на привычные пейзажи.

В 2022-2024 годах на пленэрах в селе Рождествено, организованных музеем Волжского района и отделением союза художников, было написано около 100 работ, посвященных природе и культуре этого волжского села и его окрестностей. Эти работы войдут в раздел современной живописи выставки «Самарская Лука: далекая и близкая». Это работы известных самарских художников Игоря Дония, Андрея Мишагина, Юлии Кузнецовой, Евгении Тарасовой, Светланы Кузиной, Анны Сливковой, Николая Кикина, Александра Тумпурова, Наталии Какошкиной, Надежды Русяевой, Ирины Бухариной, Сергея Вакуленко, Василия Ничипорука и др. Украшением выставки стали работы заслуженного художника Крыма Романа Третьякова, участника фестиваля-пленэра 2024 года.

Кроме пленэрных работ на выставке ретроспективно представлены живописные и скульптурные работы самарских художников, посвященные природе, истории и культуре Самарской Луки, особенно ее юго-восточным территориям.

В перечень экспонатов выставки «Самарская Лука: далекая и близкая» включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т. д. Это работы Олега Емельянова, Ирины Елизаровой, Юрия Малыгина, Сергея Сайбеля, Татьяны Фроловой, Артема Седова, Веры Евсеевой, Николая Шеина.

Особое место на выставке «Самарская Лука: далекая и близкая» занимают работы знаменитого самарского художника Игоря Валентиновоча Кузнецова, долгое время жившего и работавшего в селе Подгоры Волжского района.

Масштабными разделами выставки «Самарская Лука: далекая и близкая» стали работы известного самарского фотохудожника Андрея Вострова, выполненные в небе над Самарской Лукой на протяжении десяти лет и коллекция минералов, предоставленная самарским коллекционером Олегом Петровичем Беловым.

На открытии выставки «Самарская Лука: далекая и близкая» можно будет увидеть картины, написанные в Рождествено, и другие произведения искусства, встретиться с художниками и сотрудниками историко-краеведческого музея, узнать их дальнейшие творческие планы.

Работа выставки итоговых работ фестиваля-пленэра «Рождествено в красках осени» продлится с 14 сентября по 01 ноября 2025 года.

Фото предоставлено Самарским филиалом Союза художников России