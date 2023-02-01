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Врио начальника УФСИН СО подвел итоги деятельности отдела специального назначения за 2022 год

1 февраля 2023 16:17
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Ряд сотрудников ОСН был поощрен за высокие показатели в служебной деятельности.

Врио начальника УФСИН России по Самарской области подвел итоги деятельности отдела специального назначения за 2022 год.

В докладе отмечалось, что работа сотрудников отдела специального назначения велась в рамках действующего законодательства и была направлена на поддержание правопорядка и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Затем ряд сотрудников ОСН был поощрен за высокие показатели в служебной деятельности.

Так, медалью «Ветеран уголовно-исполнительной системы России» награжден майор внутренней службы Артур Гераськин, медалью «За отличие в службе 1й степени» отмечен майор внутренней службы Александр Дудников.

Благодарностью Самарской Губернской Думы поощрен капитан внутренней службы Ерлан Искалиев. Нагрудный знак «Самара – город трудовой доблести» вручен прапорщику внутренней службы Евгению Кондратьеву.

Подполковник внутренней службы Евгений Заярко тепло поздравил награжденных, пожелал им новых успехов в службе.

В завершении Евгений Викторович вместе с руководством ОСН обошел комнаты здания, где размещаются спецназовцы, и ознакомился с результатом проведенного ремонта, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН СО

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