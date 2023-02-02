Врио начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в возложении цветов к горельефу «Скорбящей матери-Родине»

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Мероприятие проведено в честь 80-ой годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. В торжествах в честь этой славной даты участвовали руководители Самарской области и губернской столицы.



После возложения живых цветов к монументу «Скорбящей матери-Родине» подполковник внутренней службы Евгений Заярко отметил, что Сталинградская битва – это одно из величайших сражений второй мировой войны, и она стала поворотным пунктом в ее истории.



В боях неувядаемой славой покрыли себя советские солдаты и офицеры, тысячи из них отмечены орденами и медалями. Среди награжденных Владимир Михеев. Он удостоен звания Героя Советского Союза. Позднее Владимир Михайлович долгие годы служил в уголовно-исполнительной системе региона, где вырос до начальника исправительного учреждения.



Светлую память об этом замечательном человеке хранят сотрудники и ветераны УИС. В его честь проводятся соревнования среди подразделений УИС, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО