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Врио министра спорта региона Лидия Рогожинская приняла участие в акции «Ёлка желаний»

24 декабря 2022 16:47
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Она исполнила желание девятилетнего Федора. Ребенок воспитывается в многодетной семье, учится в третьем классе и занимается спортивной аэробикой.

Она исполнила желание девятилетнего Федора. Ребенок воспитывается в многодетной семье, учится в третьем классе и занимается спортивной аэробикой.

Лидия Анатольевна пригласила юного спортсмена в новый Дворец спорта на Молодогвардейской, показала спортивно-концертный комплекс, а также позвала принять участие в церемонии вручения знаков отличия и наград представителям спортивной общественности Самарской области.

«Федор в открытке написал, что занимается спортом и попросил в подарок фитнес-трекер, чтобы отслеживать физическую активность. Чрезвычайно приятно видеть горящие глаза ребенка, которому можешь подарить ощущение новогоднего волшебства», - поделилась Лидия Рогожинская.

В Самарской области ежегодная благотворительная акция проводится на протяжении 16 лет. Впервые акция стартовала в Самаре, а затем ее поддержали главы других муниципальных образований 63 региона.

 

Фото:   минспорта СО

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