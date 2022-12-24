Врио министра спорта региона Лидия Рогожинская приняла участие в акции «Ёлка желаний»

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Она исполнила желание девятилетнего Федора. Ребенок воспитывается в многодетной семье, учится в третьем классе и занимается спортивной аэробикой.



Лидия Анатольевна пригласила юного спортсмена в новый Дворец спорта на Молодогвардейской, показала спортивно-концертный комплекс, а также позвала принять участие в церемонии вручения знаков отличия и наград представителям спортивной общественности Самарской области.



«Федор в открытке написал, что занимается спортом и попросил в подарок фитнес-трекер, чтобы отслеживать физическую активность. Чрезвычайно приятно видеть горящие глаза ребенка, которому можешь подарить ощущение новогоднего волшебства», - поделилась Лидия Рогожинская.



В Самарской области ежегодная благотворительная акция проводится на протяжении 16 лет. Впервые акция стартовала в Самаре, а затем ее поддержали главы других муниципальных образований 63 региона.

Фото: минспорта СО