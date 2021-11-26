Время больших перемен: Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

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В пятницу, 26 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» начался десятый форум для молодых IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Это один из 116 хакатонов, которые пройдут до 2024 года по всей стране при поддержке Министерства экономического развития, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российской ассоциации электронных коммуникаций. Старт работе в режиме видеоконференции дал Дмитрий Азаров.

«Наступающее десятилетие – это время больших перемен, связанных с невиданным прежде масштабом технологических преобразований. И мы видим, как наших глазах ускоряются все процессы технологического развития. Нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, повсеместно внедрить технологии анализа больших данных. При этом планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи и телекоммуникаций, конечно, должны быть тесно увязаны со стратегиями внедрения искусственного интеллекта. Развитию этой сферы государство уделяет сегодня первостепенное внимание. Вы знаете, есть и специальные поручения Президента страны Владимира Владимировича Путина, его внимание к этому вопросу сегодня велико как никогда», – подчеркнул Губернатор. Он добавил, что стратегия внедрения искусственного интеллекта находит свое отражение в основных направлениях деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

На участие в хакатоне со всей страны заявилось более двухсот человек и 50 команд, 13 из которых – от Самарской области. Молодым разработчикам за 48 часов предстоит решить два кейса от Минприроды и Минздрава России.

Первый кейс направлен на защиту редких видов животных. На основании представленных дата-сетов участникам нужно будет создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточного леопарда.

Использование фотоловушек для автоматической съемки видов животных в дикой природе – один из самых эффективных инструментов мероприятий по сохранению биоразнообразия. Эти устройства позволяют проводить точный мониторинг больших участков природных территорий в беспрецедентных масштабах. Однако фотоловушки генерируют слишком большой объем данных, что сильно затрудняет их анализ.

Благодаря последним разработкам в области машинного обучения и компьютерного зрения возможно получить инструменты для распознавания не только видов животных, но и отдельных особей. Появление подобных алгоритмов поможет решению более глобальных задач распознавания всех отдельных особей особо охраняемых видов животных.

Решение кейса должно представлять собой прототип системы, способной на основе загружаемых неразмеченных данных определить вид животного. Дополнительная задача – способность модели определить конкретную особь – тигрицу Принцессу.

«Сохранение природных богатств нашей страны и ее биологического разнообразия – это ключевая задача нашего Министерства. Именно с этой целью созданы заповедники, национальные парки. В рамках национального проекта «Экология» мы создаем новые особо охраняемые природные территории, расширяем границы существующих, – отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов, обращаясь к участникам. – Принятия первоочередных мер требует восстановление популяции дальневосточных леопардов и амурских тигров. Всего в нашей стране насчитывается около 600 особой этих хищников. Эти животные являются символами красоты и силы нашей природы. И их судьба волнует специалистов всего мира, где они обитают. Поэтому в рамках нашего задания мы предлагаем создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточного леопарда, а также обучить нейросеть распознавать конкретную особь – тигра Принцессу, которую опекает чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший. Именно вы будете учить машины взаимодействовать с животным миром и бережно относиться к природе».

Второй кейс направлен на спасение жизней с помощью искусственного интеллекта. На основании представленных дата-сетов, содержащих анонимизированные данные МИС ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России за 2019 год, необходимо разработать модель машинного обучения, способную прогнозировать риски летального исхода у пациентов, находящихся на стационарном лечении, и выявлять факторы, коррелирующие с целевым признаком.

Своевременное выявление пациентов группы высокого риска позволит вовремя принять необходимые меры по предотвращению состояний, приводящих к необратимым последствиям для здоровья пациентов или угрожающих их жизни. Кроме того, профилактика осложнений снизит финансовую нагрузку на систему здравоохранения.

При оценке решения будет учитываться не только объективное качество модели, но и объяснимость критериев классификатора для врача для возможной экспертной оценки корреляций на предмет их полезности при ведении пациента в стационаре.

«Искусственный интеллект активно проникает в нашу жизнь, и мы считаем, что именно в сфере медицины и фармацевтики, в здравоохранении в целом эти технологии имеют наибольший потенциал развития, практического применения. Те задачи, которые ставят перед собой разработчики – помочь врачам правильно поставить диагноз, назначить лечение и в конечном итоге спасти жизнь. У участников хакатона есть уникальная возможность поработать с экспертами ведущего научно-исследовательского центра им. В.А. Алмазова, задать им вопросы и создать готовые решения», – подчеркнул директор департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Вадим Ваньков.

По результатам финальной защиты 28 ноября будут определены и объявлены команды-победители, которые разделят между собой призовой фонд хакатона – 800 тысяч рублей.

«Кейсы сложные, но очень важные. И, как показал опыт предыдущих хакатонов, наши участники очень ответственно подходят к решению задач и предлагают интересные, достойные прототипы», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Ограничения, которые есть, открывают для нас новые возможности. Мы можем делать наши проекты по искусственному интеллекту мега масштабными и охватывать всю страну, – отметил заместитель директор РАЭК Сергей Гребенников и выразил слова благодарности Губернатору Самарской области за поддержку хакатона. – Знаю, что вы, Дмитрий Игоревич, инженер по своему образованию и не понаслышке знаете, что такое искусственный интеллект». Обращаясь к участникам, Сергей Гребенников пожелал успешного решения кейсов, которые будут реализованы на практике.

По мнению Дмитрия Азарова, участники хакатона «строят мосты в будущее». «Именно вы, опираясь на технологические заделы, используя разработки отечественных инновационных компаний, стартапов и математических школ, способны поставить технологии искусственного интеллекта на службу людям, – уверен Губернатор. – Сегодняшний хакатон ставит две задачи: защита редких животных и спасение жизни с помощью искусственного интеллекта. В условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции этот кейс имеет особое значение». Новые технологические решения сегодня активно внедряются в различных странах и во многих России. Самарская область – не исключение.

Глава региона поблагодарил партнеров и организаторов хакатона, а участникам пожелал «удачного мозгового штурма, вдохновения, творческих озарений и прорывных решений».