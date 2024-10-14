Временно ограничено движение транспорта по участку улицы Ставропольской в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ на системе водоотведения на территории горора c 05:00 15 октября 2024 года до 23:59 31 октября 2024 года ограничат движение транспорта по улице Ставропольской, на участке от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской.

В указанный период автобусы маршрута № 9 проследуют по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары