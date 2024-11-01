В регионе пройдут широкомасштабные рейдовые мероприятия областной Госавтоинспекции

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В период с 1 по 4 ноября сотрудники ГАИ перейдут на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 1 по 4 ноября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды, в ходе которых особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.

В мероприятиях будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководящего.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или совершающих неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге. Данную информацию (государственный номер автомобиля, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать в Управление ГАИ Самарской области по телефону (846)333-58-01 либо 102.

Уважаемые граждане, берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения!

Фото: пресс-служба ГАИ СО