Врачи проекта «Забота рядом» провели прием жителей Челно-Вершинского района

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В рамках проекта «Забота рядом» специалисты медучреждений региона по графику выезжают в сельскую местность и малые города. На днях врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова и областной клинической больницы имени В. Д. Середавина провели консультации в Челно-Вершинском районе.



В состав мобильной бригады вошли врач-кардиолог, врач-ревматолог и врач-онколог. Они проконсультировали пациентов с хроническими заболеваниями, которые состоят на диспансерном учете, и дали рекомендации коллегам по тактике лечения. Некоторым жителям рекомендовано углубленное обследование в областных учреждениях.



«На приеме побывали 46 человек. У 3 жителей впервые выявлены новообразования, они направлены на дополнительное обследование в онкодиспансер. 3 человека после консультации с ревматологом получили направления на госпитализацию, – рассказала главный врач Челно-Вершинской районной больницы Ольга Власова. – Благодарим коллег за практическую и организационно-методическую помощь нашим врачам».



На следующей неделе специалисты проекта проведут прием пациентов в Хворостянском районе.



Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи — приоритетное направление развития медицины региона. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО