Врачи напоминают самарцам: физическая активность снижает риски болезней сердца и сосудов

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Продолжительная малоподвижность, или гиподинамия, приводит к нарушениям в работе всех систем организма, способствуя развитию и обострению целого спектра заболеваний у взрослых и детей.



«Физическая активность любой интенсивности достоверно снижает риск развития сердечно- сосудистой патологии, онкологических, обменных заболеваний, иммунодефицитных состояний. Главное — регулярно уделяйте время своему здоровью. Кроме того, нагрузки укрепляют способность организма противостоять инфекционным болезням, — отмечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по спортивной медицине, главный врач Тольяттинского врачебно-физкультурного диспансера Марина Щипакина. — В новом году будьте активны: катайтесь на лыжах, коньках, гуляйте на свежем воздухе! Поощряйте физическую активность своих близких, особенно детей. Пусть физические упражнения станут для вас полезной привычкой. Это поможет сохранить здоровье, получить заряд позитива и ощутить себя более счастливыми».

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