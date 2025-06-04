Врач-сомнолог рассказала, какие продукты помогут улучшить качество сна

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Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Дарья Лебедева рассказала, какие продукты помогут улучшить качество сна, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» специалист рассказала, что в некоторых случаях легко уснуть помогает теплое молоко, поскольку возвращает в детство, где все было хорошо и беззаботно. Оно расслабляет, но не все люди могут его пить, может быть непереносимость.

Кроме этого, сон может улучшить киви, но самое важное — ориентироваться на свои ощущения. Ужин должен быть легким, с низким гликемическим индексом. Стоит отказаться от слишком сладких, жирных и острых продуктов. Можно съесть перед сном индейку, легкий нежирный сыр, орешки, а вместо молока выпить травяной чай, который обладает легким седативным свойством.

Фото: pxhere.com