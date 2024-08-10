Врач рассказала в чем польза и вред арбуза, как его правильно выбирать

205

Арбуз — традиционное летнее лакомство, которое утоляет жажду и содержит витамины, антиоксиданты, минералы. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», в чем польза и вред арбуза, как его правильно выбирать и сколько съедать в день.

Она отметила, что арбуз низкокалорийный: на 100 г ягоды приходится около 30 ккал.

«При этом в нем очень мало углеводов — всего 6–8 грамм на 100 г. Это приблизительно в два раза меньше, чем в яблоках. Арбуз содержит витамины группы B, витамин C (аскорбиновую кислоту), клетчатку, железо, магний, натрий, кальций и фосфор, а также антиоксиданты — ликопин и ниацин, которые защищают организм от свободных радикалов — агрессивных обломков молекул. Благодаря такому составу арбуз нормализует пищеварение, позитивно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, обладает послабляющим действием и хорошо помогает при запорах», — объяснила Кашух....

Полезна не только мякоть арбуза, но и его семечки: они богаты фолиевой кислотой — витамином B9, необходимым для беременных женщин, а также содержат антиоксиданты и железо.

«У арбуза довольно высокий гликемический индекс — около 70 единиц. Этот показатель определяет, как быстро глюкоза из продукта попадает в кровь. Поэтому с осторожностью арбузы следует употреблять людям с сахарным диабетом — у них эта ягода может вызвать резкое повышение сахара в крови. Также не стоит воспринимать арбуз как панацею для похудения. Действительно, разгрузочные дни на арбузе дают ощущение снижения веса, но надо понимать, что вес уменьшается за счет очищения кишечника от содержимого», — объяснила врач.

Арбузы не рекомендуется употреблять людям с хроническими заболеваниями почек, болезнями органов ЖКТ, а также беременным женщинам, страдающим от гестоза: это состояние сопровождается повышением давления, отеками и высоким содержанием белка в моче.

В целом средняя рекомендуемая норма арбуза в день для здоровых людей составляет 300–500 г.

По словам эксперта, выбирая арбуз, следует учесть не только регион происхождения ягоды, но и условия хранения. Если арбузы лежали на солнце, то они могут портиться, а если прямо на земле — плесневеть. Поэтому лучше всего покупать плоды, хранившиеся в прохладном месте.

« Чтобы снизить риск отравления нитратами, у арбуза нужно обязательно срезать с небольшим запасом корочку — ведь максимальная концентрация вредных веществ сосредоточена именно там», — предупредила Кашух.

Оптимальное время для покупки арбузов — с конца июля по сентябрь. В этот период плоды созревают самостоятельно и в них обычно содержится минимальное количество нитратов.

«Арбузы не стоит сочетать с молочными продуктами, бобовыми, хлебом, жирными и жареными блюдами, крупами. Такие «коктейли» могут привести к нарушению пищеварения и вызвать боль и тяжесть в животе, тошноту и диарею», — заключила врач.

Фото: pxhere.com