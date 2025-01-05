Врач рассказала о пользе компота

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В компоте из свежих, замороженных или сушеных овощей и фруктов содержится много витаминов и минералов, которые особенно нужны человеку зимой, рассказала «Известиям» эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух 5 января.

«Компот из кураги полезен для сердечно-сосудистой и нервной систем благодаря содержанию магния и калия. Любой фруктовый и ягодный отвар помогает нормализовать работу ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — Ред.), а если в состав напитка входит чернослив, то он дополнительно дает легкий слабительный эффект. Вишня и черешня содержат мелатонин, который сохраняется в процессе приготовления, так что компот из таких ягод поможет настроиться на сон», — объяснила она.

По ее словам, самый полезный компот — домашний. В таком напитке каждый может самостоятельно контролировать содержание сахара. В то же время в компотах, приготовленных промышленным путем, чаще всего содержится слишком много глюкозы, поэтому людям с сахарным диабетом и лишним весом стоит с осторожностью употреблять такие напитки, подчеркнула врач.

«От кислых компотов стоит воздержаться при обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при диарее», — добавила Кашух.

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