Я нашел ошибку
Главные новости:
Предложено ввести факультативы по литературе в технических вузах
Предложено ввести факультативы по литературе в технических вузах
Врач-инфекционист назвал симптомы метапневмовируса
Врач-инфекционист назвал симптомы метапневмовируса
В компоте из свежих, замороженных или сушеных овощей и фруктов содержится много витаминов и минералов, которые особенно нужны человеку зимой.
Врач рассказала о пользе компота
На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные-спасатели ПСЧ № 132.
Двое погибли, семеро пострадали: на трассе в Большеглушицком районе столкнулись две легковушки
Выставка «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» продлена до конца января и сразу после новогодних праздников экспозиция будет частично обновлена.
В «ЗИМ Галерее» пройдут открытые лекции об архитектурном авангарде и феномене текстильного искусства
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.
Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
В Самаре ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
6 января в регионе без существенных осадков, до -9°С
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач рассказала о пользе компота

5 января 2025 20:08
119
В компоте из свежих, замороженных или сушеных овощей и фруктов содержится много витаминов и минералов, которые особенно нужны человеку зимой.

В компоте из свежих, замороженных или сушеных овощей и фруктов содержится много витаминов и минералов, которые особенно нужны человеку зимой, рассказала «Известиям» эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух 5 января.

«Компот из кураги полезен для сердечно-сосудистой и нервной систем благодаря содержанию магния и калия. Любой фруктовый и ягодный отвар помогает нормализовать работу ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — Ред.), а если в состав напитка входит чернослив, то он дополнительно дает легкий слабительный эффект. Вишня и черешня содержат мелатонин, который сохраняется в процессе приготовления, так что компот из таких ягод поможет настроиться на сон», — объяснила она.

По ее словам, самый полезный компот — домашний. В таком напитке каждый может самостоятельно контролировать содержание сахара. В то же время в компотах, приготовленных промышленным путем, чаще всего содержится слишком много глюкозы, поэтому людям с сахарным диабетом и лишним весом стоит с осторожностью употреблять такие напитки, подчеркнула врач.

«От кислых компотов стоит воздержаться при обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при диарее», — добавила Кашух.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
5 января 2025  11:39
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
322
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
4 января 2025  14:34
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
598
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
3 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
969
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
3 января 2025  11:34
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
1260
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
1046
Весь список