Врач рассказала, как поднять уровень железа в организме 

Кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог Татьяна Молостова рассказала, как поднять уровень железа в организме, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в среду, 21 января, она пояснила, что восполнить дефицит железа помогает сочетание красного мяса и продуктов с витамином C, например квашеной капусты, тогда как компот не приносит витаминной пользы.

По ее словам, ключевым элементом в зимний период является витамин D, поскольку с октября по апрель его естественный синтез практически не происходит из-за нехватки ультрафиолета.

Она отметила, что с пищей витамин D поступает в минимальных количествах, поэтому профилактическую дозировку лучше подбирать после анализа, чтобы прием не был формальным.

Для поддержки иммунитета также важны железо и цинк, которые лучше всего усваиваются из продуктов животного происхождения. Железо в красном мясе находится в гемовой форме, а сочетание мяса с кислыми продуктами стимулирует пищеварение и повышает усвоение микроэлементов.

Диетолог добавила, что цинк содержится не только в устрицах, но и в красном мясе, тыквенных семечках, бобовых и орехах.

Фото: pxhere.com