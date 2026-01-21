Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач рассказала, как поднять уровень железа в организме 
Об этом 21 января сообщили в пресс-службе МОК.
МОК пригласил российских лыжников Коростелева и Непряеву на Олимпийские игры
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн.
"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"
Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне «Машенька»
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.
ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN
21 января днем на ж/д переезде между станциями Жигулевское море и Химзаводская водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающейся "Ласточкой".
В Самарской области 21 января на переезде автомобиль столкнулся с "Ласточкой"
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
134
Кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог Татьяна Молостова рассказала, как поднять уровень железа в организме, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в среду, 21 января, она пояснила, что восполнить дефицит железа помогает сочетание красного мяса и продуктов с витамином C, например квашеной капусты, тогда как компот не приносит витаминной пользы.

По ее словам, ключевым элементом в зимний период является витамин D, поскольку с октября по апрель его естественный синтез практически не происходит из-за нехватки ультрафиолета.

Она отметила, что с пищей витамин D поступает в минимальных количествах, поэтому профилактическую дозировку лучше подбирать после анализа, чтобы прием не был формальным.

Для поддержки иммунитета также важны железо и цинк, которые лучше всего усваиваются из продуктов животного происхождения. Железо в красном мясе находится в гемовой форме, а сочетание мяса с кислыми продуктами стимулирует пищеварение и повышает усвоение микроэлементов.

Диетолог добавила, что цинк содержится не только в устрицах, но и в красном мясе, тыквенных семечках, бобовых и орехах.

 

Фото:  pxhere.com

В центре внимания
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
142
21 января 2026  12:23
279
21 января 2026  11:34
297
21 января 2026  09:59
281
20 января 2026  14:01
494
