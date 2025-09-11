Я нашел ошибку
Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
В Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
Врач призвала не злоупотреблять кофеином

11 сентября 2025 11:55
74
Врач Екатерина Дмитренко рассказала, что не стоит злоупотреблять кофеином, несмотря на то что он способствует улучшение внимательности.

В беседе с агентством RuNews24.Ru 9 сентября эксперт отметила, что кофеин, содержащийся в кофе, чае и энергетиках, блокирует аденозин — вещество, вызывающее сонливость, и за счет этого повышает бодрость и концентрацию. Однако со временем у постоянных любителей кофе развивается толерантность, и для того же эффекта требуется больше напитка.

По ее словам, умеренное употребление кофеина может улучшать память, внимание и скорость реакции, но его избыток нередко приводит к раздражительности, тревожности и бессоннице. Взрослым рекомендуется ограничивать дозу до 400 мг в день (около четырех чашек кофе) и не пить его позже 15–16 часов, чтобы не нарушать сон, пишет 360.ru.

Дмитренко подчеркнула, что важно прислушиваться к своему организму и корректировать количество кофеина, если он влияет на самочувствие, пишут "Известия". 

В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
340
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
786
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
409
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
266
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
358
