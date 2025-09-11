Врач призвала не злоупотреблять кофеином

74

Врач Екатерина Дмитренко рассказала, что не стоит злоупотреблять кофеином, несмотря на то что он способствует улучшение внимательности.

В беседе с агентством RuNews24.Ru 9 сентября эксперт отметила, что кофеин, содержащийся в кофе, чае и энергетиках, блокирует аденозин — вещество, вызывающее сонливость, и за счет этого повышает бодрость и концентрацию. Однако со временем у постоянных любителей кофе развивается толерантность, и для того же эффекта требуется больше напитка.

По ее словам, умеренное употребление кофеина может улучшать память, внимание и скорость реакции, но его избыток нередко приводит к раздражительности, тревожности и бессоннице. Взрослым рекомендуется ограничивать дозу до 400 мг в день (около четырех чашек кофе) и не пить его позже 15–16 часов, чтобы не нарушать сон, пишет 360.ru.

Дмитренко подчеркнула, что важно прислушиваться к своему организму и корректировать количество кофеина, если он влияет на самочувствие, пишут "Известия".