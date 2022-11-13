Врач-педиатр Дарья Масленникова рассказала, что будет с организмом, если переесть мандаринов

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Врач-педиатр Дарья Масленникова рассказала, что будет с организмом, если есть большое количество мандаринов каждый день, сообщает РИА Новости.

По ее словам, если слишком увлечься мандаринами, то можно получить псевдоаллергическую реакцию — высыпания на коже, похожие на аллергические. Справиться с зудом помогут антигистаминные препараты, а сама сыпь пройдет, если на время отказаться от мандаринов.

Масленникова отметила, что, в теории, от интенсивного употребления мандаринов может даже пожелтеть кожа.

"В мандаринах содержится бета-каротин, который придает фруктам веселый оранжевый цвет. К счастью, для развития каротиновой желтухи ярких плодов нужно съесть действительно много", — приводит слова специалиста "Доктор Питер".

Масленникова рекомендует не есть мандарины на голодный желудок. По ее словам, в таком случае лимонная и аскорбиновая кислота могут усиливать аппетит и способствовать обострению гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

При правильном употреблении мандарины имеют массу полезных свойств. В этих фруктах содержатся витамины С, А, витамины группы В и клетчатка. Кроме того, не стоит пренебрегать кожурой и белыми пленочками в мандарине.

"Эфирные масла в мандариновой кожуре способствуют хорошему сну. А в белых пленочках в мякоти мандарина содержится флавоноид нобилетин. Он обладает выраженным противовоспалительным эффектом и защищает организм от избытка свободных радикалов, препятствует окислительному стрессу", — добавила Масленникова.

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