Врач назвала грозящие при купании в море инфекции

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Несмотря на то что в составе морской воды содержатся соль и йод, которые препятствуют размножению болезнетворных бактерий и вирусов, в ней могут обитать патогены, способные вызвать инфекционные заболевания. Об этом 3 августа предупредила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова, пишут "Известия".

«Если температура морской воды выше 20 градусов, в море одновременно находится большое количество людей, часть из которых имеют кишечные расстройства, грибковые заболевания или гнойники. А купальщики предпочитают пользоваться морем как туалетом. Рядом с пляжем впадает река или в акваторию попадают различные сточные воды, и после прошедших осадков при незаконном отведении канализации и сбросах промышленных отходов эти факторы создают благоприятную среду для бактерий, вирусов, грибков и паразитов», — подчеркнула врач.

По ее словам, купание в морской воде связано с рисками подхватить рота- и энтеровирусные инфекции, гепатит А, кишечную палочку, золотистый стафилококк и холерный вибрион, заражение которыми обычно происходит через рот. Инфекции также попадают в организм через ранки, слизистые или через склеры глаз, например при нырянии с открытыми глазами, а также при попадании воды в нос или уши.

«В морской воде, несмотря на бытующее мнение, нет риска заразиться гельминтами или грибковыми заболеваниями. Яйца гельминтов теоретически могут быть в воде, но чаще они попадают в организм с пищей, через грязные руки или с грязной пищевой водой, а споры грибков обитают скорее в душевых, санузлах, раздевалках, шезлонгах и в прочих местах общего пользования. Нет риска заболеть лептоспирозом, брюшным тифом и цескариозом (зудом купальщика): эти болезни встречаются в пресных водоемах», — уточнила Сафонова.

Чтобы снизить риск получения инфекции, следует отдавать предпочтение пляжам, вода у которых регулярно проходит санитарный контроль. Также рекомендуется выбирать малолюдные или безлюдные пляжи, а также по возможности отплывать подальше от берега: наибольшая концентрация воды с микроорганизмами и грязью находится на линии прибоя. Кроме того, не стоит глотать морскую воду, а во время погружения без плавательных очков и масок закрывать глаза, советует специалист.

Она также призвала не мыть в морской воде овощи и фрукты, застилать общественные шезлонги и топчаны собственными полотенцами, а после купания принимать душ.

«И напоследок: если на морском отдыхе вы все-таки пали жертвой желудочно-кишечного расстройства, вызванного рота- и энтеровирусами, а также кишечной палочкой, не пытайтесь лечиться с помощью алкоголя. Во-первых, инфекции бывают разными — бактериальными и вирусными, а на вирусы алкоголь не действует. Во-вторых, принимая алкоголь как средство против дизентерии, вы рискуете обострить болезни желудочно-кишечного тракта, спровоцировать приступ панкреатита — воспаления поджелудочной железы», — предупредила врач.

Вместо этого следует принять сорбенты и обратиться к врачу: кишечные инфекции требуют медицинского контроля, поскольку способны давать осложнения, представляющие опасность для здоровья и жизни.

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