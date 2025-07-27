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Растворимый кофе имеет как преимущества, так и определенные ограничения в употреблении.
Врач-гастроэнтеролог рассказал об особенностях растворимого кофе
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Врач-гастроэнтеролог рассказал об особенностях растворимого кофе

27 июля 2025 14:42
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Растворимый кофе имеет как преимущества, так и определенные ограничения в употреблении.

Растворимый кофе имеет как преимущества, так и определенные ограничения в употреблении. Об особенностях растворимого кофе и его отличиях от молотого «Извсетиям» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Растворимый кофе производится из экстракта кофейных зерен, который затем высушивается до порошкообразного или гранулированного состояния. Главное его достоинство — простота и скорость приготовления. Длительный срок хранения благодаря отсутствию влаги и возможности регулировать крепость напитка добавляют ему популярности.

Основное отличие от молотого кофе заключается в технологии производства. Молотый кофе представляет собой просто измельченные обжаренные зерна, тогда как растворимый проходит сложный процесс экстракции и сушки. Это влияет на вкусовые качества — многие ценители отмечают, что молотый кофе обладает более насыщенным и глубоким ароматом. Кроме того, в растворимый кофе иногда добавляют искусственные ароматизаторы, чего никогда не встречается в натуральном продукте.

Что касается влияния на здоровье, врач отмечает неоднозначность этого вопроса. С одной стороны, кофеин в составе напитка может улучшать концентрацию и работоспособность, но его избыток способен вызывать беспокойство и нарушения сна. Некоторые марки растворимого кофе могут содержать добавки и консерванты, поэтому важно внимательно изучать состав на упаковке. В процессе производства могут образовываться акриламид и глицериды, но их количество обычно не превышает безопасных норм.

«Многочисленные исследования подтверждают, что умеренное потребление кофе связано с определенными преимуществами для здоровья, включая снижение риска развития диабета второго типа и болезни Альцгеймера. Как и любой продукт, растворимый кофе требует разумного подхода к употреблению с учетом индивидуальных особенностей организма», — пояснил Белоусов.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении меры растворимый кофе может стать частью сбалансированного рациона.

 

Фото:   pxhere.com

 

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