Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
Развитие дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе обсудили в ходе выездного совещания.
Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства.
Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду
Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо".
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить

18 октября 2025 17:43
104
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.

При регулярном употреблении спиртного нагрузка на печень многократно возрастает, и со временем могут развиться серьезные нарушения. Однако, если печень не слишком сильно поражена, восстановить ее здоровье возможно. О том, как это сделать, «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

По словам специалиста, злоупотребление алкоголем может привести к таким заболеваниям, как жировой гепатоз, цирроз, алкогольная кардиомиопатия и даже онкологические процессы, включая рак печени.

«На ранних стадиях, при стеатозе, восстановить нормальную функцию печени можно достаточно быстро — если строго соблюдать рекомендации врача», — отметила Ломова.

Первое и самое важное условие восстановления — полный отказ от алкоголя. Если при этом у человека есть лишний вес, необходимо заняться его снижением и пересмотреть рацион питания.

Если пациент обратился к врачу уже на этапе формирования фиброза, требуется профессиональное наблюдение. Врач проведет необходимую диагностику и подберет индивидуальное лечение. Даже при серьезных изменениях отказ от спиртного, соблюдение диеты и правильно назначенная терапия способны заметно улучшить состояние печени.

Большое значение имеет сбалансированное питание. Суточная калорийность, по словам специалиста, должна составлять не менее 2 тыс. ккал, а количество белка — около 1–1,5 г на килограмм массы тела. При этом стоит исключить из меню жирное, острое и жареное, отказаться от консервов, колбас и избытка соли. В рационе должны преобладать овощи, зелень, ягоды, нежирные сорта рыбы и мяса.

Необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает организму выводить вредные вещества естественным путем.

Сегодня существует множество препаратов для поддержки и восстановления печени, однако их назначение должно происходить только после консультации со специалистом.

Еще один важный фактор - физическая активность. Регулярные тренировки, даже умеренные, способствуют насыщению органов кислородом, улучшают обмен веществ и ускоряют процессы регенерации тканей.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
17 октября 2025, 20:18
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы. Здравоохранение
472
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025, 16:43
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений. Здравоохранение
529
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
16 октября 2025, 19:00
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.   Здравоохранение
554
В центре внимания
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
229
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
251
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
447
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
334
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
324
Весь список