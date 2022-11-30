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Врач-гастроэнтеролог назвала последствия плотных перекусов перед сном

30 ноября 2022 20:28
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Плотные перекусы на ночь повышают риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Плотные перекусы незадолго до сна повышают риски диабета, расстройств пищевого поведения и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с «Известиями» 30 ноября предупредила врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Людмила Соснина.

По ее словам, чтобы разобраться в этом вопросе, прежде всего нужно понять процесс пищеварения, который затрагивает работу всей системы желудочно-кишечного тракта. Так, пищеварение начинается в ротовой полости, где уже в слюне содержатся ферменты, которые начинают переваривать углеводы.

«Далее в желудке начинает вырабатываться соляная кислота, от которой зависит переваривание белков. В желудке пища находится 2–3 часа, обрабатывается ферментами слюны и желудочного сока, далее пища уже в виде жидкого компонента поступает в тонкую кишку, где и происходит всасывание основных питательных веществ (белков, жиров и углеводов, а также витаминов и микроэлементов). На это тоже надо время (до нескольких часов). Дольше всего переваривается пища с большим количеством белков и жиров», — пояснила гастроэнтеролог.

При этом если человек поел на ночь, то организму приходится отказываться от уже выстроенной природой и слаженной работы по восстановлению и обновлению, которая происходит во время сна. Вместо этого он принимается за процесс переваривания, тратя на это свои ресурсы и энергию в ущерб основным физиологическим процессам.

Как подчеркнула Соснина, во сне организм не только восстанавливается после тяжелого дня, но и формирует иммунитет, а также синтезирует важные гормоны. Таким образом, сон — это активный процесс, и важно, чтобы ночью ничего не мешало организму выполнять все функции.

Кроме того, о вреде переедания на ночь говорит и то, что ночью снижена активность ферментов слюны и желудочного сока. Это может препятствовать нормальному перевариванию и правильному усвоению питательных веществ.

«Также после плотной еды перед сном в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод — так называемый рефлюкс, это ведет к поражению пищевода. Поэтому рекомендуется есть не позднее чем за 2–3 часа до сна. За это время завершатся все активные пищеварительные процессы», — рекомендовала Соснина.

Если же чувство голода не дает покоя и очень хочется перекусить перед сном, то можно есть легкую белковую пищу, которая быстро усваивается, например белковый омлет, творог без сахара, натуральный йогурт или отварную рыбу. Кроме того, полезно будет выпить успокаивающий травяной чай, добавила врач.

 

Фото: ru.freepik.com

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