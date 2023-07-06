 Врач-диетолог СамГМУ Ольга Сазонова рассказала о роли ЖКТ в поддержании иммунитета

131

Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



«Желудочно-кишечный тракт участвует в поддержании иммунитета.

Около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма локализовано именно в слизистой оболочке кишечника.



Поэтому так важно следить за правильной микрофлорой кишечника. Она защищает человека от заселения патогенными микроорганизмами и подавляет рост уже имеющихся патогенных за счет конкуренции за питательные вещества. Нормофлора активирует не только местный иммунитет кишечника, но и иммунную систему всего организма.



Продукты, благоприятно воздействующие на нормофлору:

овощи,

фрукты,

листовая зелень,

ягоды.



Продукты, поддерживающие иммунитет в любом возрасте и в любое время года:

цитрусовые,

имбирь,

шпинат,

миндаль,

брокколи,

йогурт из козьего молока».

Фото: минздрав СО