 Врач-диетолог СамГМУ Ольга Сазонова рассказала о роли ЖКТ в поддержании иммунитета

Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:
«Желудочно-кишечный тракт участвует в поддержании иммунитета.
Около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма локализовано именно в слизистой оболочке кишечника.
Поэтому так важно следить за правильной микрофлорой кишечника. Она защищает человека от заселения патогенными микроорганизмами и подавляет рост уже имеющихся патогенных за счет конкуренции за питательные вещества. Нормофлора активирует не только местный иммунитет кишечника, но и иммунную систему всего организма.
Продукты, благоприятно воздействующие на нормофлору:
овощи,
фрукты,
листовая зелень,
ягоды.
Продукты, поддерживающие иммунитет в любом возрасте и в любое время года:
цитрусовые,
имбирь,
шпинат,
миндаль,
брокколи,
йогурт из козьего молока».
Фото: минздрав СО