Врач-диетолог, нутригенетик рассказал о пользе острых приправ

123

Большинство острых приправ обладает противовирусными свойствами и укрепляет иммунную систему. Об этом 28 ноября заявил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik, пишут "Известия".

По его словам, имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами. В них, как и в большинстве острых приправ, содержатся природные антибиотики — фитонциды.

Большая часть острых продуктов также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, поскольку снижают количество свободных радикалов, атакующих иммунную систему, добавил диетолог.

Врач отметил, что качественно укрепляет иммунную систему, например, порошок имбиря, в состав которого входит большое количество биофлавоноидов. Кроме того, куркума является уникальным веществом, стимулирующим иммунную систему на ранней стадии заболевания. Горчица также стимулирует бронхолегочный иммунитет, сказал он.

При этом Золотарев предупредил, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или аллергии к острым блюдам следует относиться осторожно.