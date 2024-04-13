Врач-дерматолог: не стоит умываться мылом

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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что не стоит умываться мылом, поскольку это щелочная среда, негативно влияющая на кожу, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru 11 апреля специалист отметила, что туалетное мыло — это мыльная основа с различными добавками, такими как антисептики, антибактериальные компоненты, вытяжки трав. Последние могут вызывать аллергию, а антибиотики убивают все бактерии, в том числе и полезные. Антисептики же также не идут на пользу.

Специалист указала на то, что хозяйственное мыло не является косметическим продуктом, в нем содержатся жирные кислоты и большие дозы щелочи. Также в нем может присутствовать соль, которая сушит и вытягивает воду, а это крайне вредно для кожи.

Дегтярное мыло содержит березовый деготь. Он считается натуральным антисептиком и отличается высокими дезинфицирующими и антибактериальными свойствами.

«Кожа имеет собственный биоциноз — это колонии полезных микроорганизмов, обеспечивающих невидимую защиту для кожи. И если этот биоциноз нарушается, могут начаться проблемы», — предупредила врач.

По ее словам, этот баланс микрофлоры кожи нарушается при использовании любого мыла. На фоне пересушивания на коже может развиться себорейный дерматит — хроническое заболевание воспалительного характера. Кроме того, из-за более активной деятельности липофильных дрожжеподобных грибов заболевание поражает зоны, где находится наибольшее количество сальных желез. В результате появляются высыпания, покраснения, сухость и шелушение, зуд.

Иногда, по словам Егоровой, дерматологи допускают использование дегтярного мыла, могут назначить его при демодекозе — поражении кожи на фоне активизации паразита — клеща рода Демодекс, который обитает в сальных железах и волосяных фолликулах. Лечение такого рода может назначить только врач, использование мыла будет лечением, а не постоянной гигиеной.

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