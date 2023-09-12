В Похвистневском районе полицейские проводят профилактические встречи в школах

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В Самарской области сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов проводят мероприятия по профилактике правонарушений, совершенными несовершеннолетними.



Так, в Похвистневском районе в общеобразовательной школе прошло родительское собрание, в котором принял участие старший оперуполномоченный отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков капитан полиции Александр Сапугольцев. В ходе мероприятия, капитан полиции рассказал присутствующим о первых признаках употребления наркотиков среди подростков, дал советы как правильно построить беседу с ребенком, чтобы он не замкнулся в себе и в своих проблемах. Отдельно он остановился на правовой ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств, разъясняя при этом понятия хранения, употребления и распространения, и подчеркнул, что необходимо выстраивать с ребенком доверительные отношения, стать для него настоящим другом, чтобы в трудную минуту он обратился за помощью к родителям, а не к «сомнительным друзьям».



Председатель Общественного совета при межмуниципальном отделе Татьяна Вобликова присоединилась к словам капитана полиции и отметила, что профилактика очень важна, и начинаться она должна в семье. В первую очередь важен пример родителей в том, что касается здорового образа жизни. Во-вторых, необходимо сохранять в семье доверительные отношения. Кроме того, напомнила взрослым о действии комендантского часа, для детей, а так же об ответственности родителей и законных представителей за его неисполнение.



В завершение собрания присутствующие родители внимательно выслушали рекомендации полицейских и получили подробные ответы на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО