В Подмосковье мать в ветклинике потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера

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В Подмосковье мать привела в ветклинику дочь-квадробера, чтобы сделать прививку. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на REGIONS.

По данным источника, в клинику в Серпухове обратились женщина и ее 12-летняя дочь (в маске кота и с хвостом) и потребовала, чтобы девочке завели карточку и сделали прививку от бешенства. Помимо этого, посетительница хотела чипировать дочь.

После отказа администратора женщина стала возмущаться.

«В холл сбежались все медики и директор, чтобы успокоить маму и ее дочь, которая ходила на четвереньках и громко мяукала», — сообщается в публикации.

Специалисты клиники настаивали на том, что делают такие процедуры только животным, но россиянка продолжала спорить. Ее ребенок тем временем стал мяукать еще громче.

После того, как работники пригрозили вызвать полицию, посетители покинули учреждение.

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