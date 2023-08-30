Впервые в Самарской области за Кубок КВН Губернатора поборются взрослые и дети

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В Самарском областном вещательном агентстве состоялась пресс-конференция, посвященная ежегодному турниру «Кубок КВН Губернатора Самарской области».

О том, какие команды выступят и чего ждать зрителям рассказали заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Андрей Золотухин; руководитель движения «Самарский КВН», заслуженный работник культуры Самарской области, чемпион Высшей лиги Международного союза КВН в составе команды КВН «СОК» Сергей Ларионов; представители команды КВН «СОК» Роман Беленков и команды КВН «Спутник» Варвара Колчина.

В этом году Кубок пройдет уже в десятый раз. Первый состоялся в сентябре 2014 года. За это время на мероприятии выступили практически все популярные КВНщики нашей страны. Три раза мероприятие в качестве ведущего посещал Александр Масляков, который высоко оценил организационные качества Самарской области.

Юбилейный Кубок станет самым масштабным за всю его историю и пройдет в новом формате на новой площадке, а за уменьшенную копию символа города Самара ракету-носитель «Союз» будут бороться взрослые и дети.

Именно в Самарской области в день знаний, 1 сентября 2023, в 18.00 во Дворце спорта им. В. Высоцкого впервые пройдет розыгрыш «Кубка Губернатора. Дети». Это первый проект в стране, инициаторами которого выступили юные самарцы.

«На одной из встреч губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова с участниками Движения Первых обучающийся гимназии «Перспектива» Ян Игнатьев предложил провести детский кубок КВН. Идея нашла поддержку Главы региона, и уже в первый день осени к нам приедут лучшие телевизионные команды КВН нашей страны. Это будет эпичное событие, зрителями которого станут и дети, и родители», – прокомментировал Сергей Ларионов.

В борьбе примут участие команды: «Дети гор» (Республика Дагестан), «Ровесник» (г. Кронштадт), «Молодые люди» (Воронежская область), «Пушка» (Республика Беларусь), «Пятница 13» (Школа № 13 г. Самара), «Гармония» (Школа № 41 «Гармония» г. Самара), «Спутник» (Лицей № 1 «Спутник» г. Самара) и «Перспективочка» (Гимназия «Перспектива» г. Самара).

А уже 2 сентября 2023 года в 19.00 на главную сцену Дворца спорта им. В.Высоцкого выйдут чемпионы, чтобы побороться за «Кубок КВН Губернатора Самарской области». За главный приз сразятся известные команды: «СОК» (г. Самара), «Доктор Хаусс» (Республика Беларусь), «Раисы» (г.Иркутск), «Ровеньки» (г.Орёл).

Приятным сюрпризом для зрителей юбилейного турнира станет книга, в которой запечатлена история движения и Кубка КВН Губернатора Самарской области.

Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Андрей Золотухин напомнил, что история Самарского КВН уходит в 70-е годы, но поистине широкий и массовый характер игра приобрела в 2000-ые.

«С 2005 года по-новому развивается движение «Самарский КВН». Организуются соревнования среди средних профессиональных и высших учебных заведений, разыгрываются лиги юниоров и трудовой молодежи, с 2014 года в нашем регионе проводится Кубок Губернатора. В России это был первый подобный турнир. Сегодня самарский КВН – это более 5000 участников и свыше 54000 зрителей», – дополнил Андрей Золотухин.