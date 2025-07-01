возможностей подработки для мам в декрете стало больше на 49% по итогам весны

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Для женщин в декретном отпуске подработка становится возможностью не только увеличить совокупный ежемесячный доход – гибкая форма занятости позволяет сохранять профессиональные навыки и при этом уделять время ребенку, сообщает Авито. Кроме того, широкий выбор подработки дает шанс попробовать себя в разных сферах и профессиях.

По итогам весны 2025 года количество гибких вариантов подработки для мам в декрете выросло на 49%, а средний диапазон вознаграждения составил от 30 000 до 65 000 рублей в месяц.