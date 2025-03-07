востребованность сотрудников со знанием китайского возросла больше чем в 2 раза за год

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Авито Работа выяснила, какие иностранные языки оказались наиболее востребованными в зимний период 2024-2025 года. Наибольший рост был отмечен на кандидатов со знанием китайского языка — год к году он увеличился в 2,4 раза (+135%). Вакансии с требованием знания китайского составили 4% от общего числа предложений, где работодатели указывали необходимость владения иностранными языками. Чаще всего этот навык требуется в сфере образования и науки — особенно для преподавателей и репетиторов.

Несмотря на динамичный рост интереса к китайскому языку, лидером среди работодателей остается английский: зимой 2024/2025 года он фигурирует в 84,7% всех вакансий, где указаны требования к владению иностранными языками. В сравнении с зимой 2024 года профессионалов, владеющих английским, начали искать на 40% чаще.

Традиционно большинство предложений, подразумевающих владение английским, сосредоточено в образовательной сфере. Однако востребованность этого языка остаётся высокой и в других отраслях — в ритейле, туризме, банковской сфере и IT. За год заметно увеличилось число предложений о работе для специалистов по закупкам (+155%), менеджеров по работе с клиентами (+69%) и ассистентов руководителя (+38%), где владение английским языком является важным преимуществом.

Корейский язык занял вторую позицию в рейтинге и с долей 8,8% от общего количества предложений о работе. Этот навык особенно ценится в индустрии общественного питания — компании ищут сотрудников в заведения корейской кухни. Также сотрудников со знанием корейского ищут для работы зарубежом.

Иностранные языки, наиболее востребованные у работодателей по итогам зимнего периода 2024-2025 года