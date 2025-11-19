Воспитанники образовательных учреждений губернии готовятся к Международному кремлевскому благотворительному кадетскому балу

170

В декабре в Москве состоится юбилейный X Международный кремлевский благотворительный кадетский бал. В этом году мероприятие проводится в честь Года защитника Отечества, объявленного в России Президентом Владимиром Путиным, и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также в поддержку специальной военной операции. Темы предстоящего кадетского бала подчеркивают преемственность поколений и важность служения Родине.

Патриотический проект «Международный кремлевский благотворительный кадетский бал» проходит в Москве ежегодно с 2016 года при участии Администрации президента РФ, МИД, Минобороны, других министерств, ведомств, служб и общественных организаций. Мероприятие стало площадкой международной дружбы, символом единства, патриотизма и межкультурного диалога. Его участники – обучающиеся общеобразовательных организаций и кадетских корпусов, высших ведомственных военных учреждений, молодежных патриотических клубов, детских социальных учреждений и молодежных творческих центров из всех российских регионов. «В этом году количество заявок просто огромное, и мы благодарим всех, кто проявил интерес к проекту, прислав заявки», - поделилась руководитель проекта Международный Кремлёвский Кадетский Бал Юлия Кирпичникова.

От Самарской области к участию в МБКБ готовятся делегации из нескольких образовательных учреждений: военно-патриотического клуба «Кадеты Авиации» им Героя России генерал- майора Т.А.Апакидзе, учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», военно-патриотического клуба «Звездный десант» Самарского дворца детского и юношеского творчества, Самарского спортивного лицея, школы № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской, школы № 34 им. Е.А. Зубчанинова, Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации, школы № 177, школы № 1 города Нефтегорска.

«Лицеисты принимают участие в мероприятии в седьмой раз. В этом году бал проводится в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку бойцов специальной военной операции. Международный Кремлёвский бал – особенное событие, которое объединяет историю нашей Родины и лучшие традиции патриотического воспитания молодёжи. Участие в нем станет для юнармейцев достойным примером любви к Отечеству и уважения к истории нашего народа. При подготовке лицеисты изучают танцевальную программу и готовят видеопрезентацию «Гордость России», новогоднее пожелание участникам СВО», – рассказала директор Самарского спортивного лицея Лариса Фурсова.

«Кремлевский кадетский бал – мощный стимул для нашего дальнейшего развития и обучения. Это трамплин, высокие цели и задачи», - поделился кадет самарской школы №177 Васильев Роман. В рамках подготовки к Международному Кремлевскому благотворительному кадетскому балу ребята готовят письма героям СВО, изучают одиннадцать вариаций бальных танцев. «Чувство гордости, ответственности испытывают тысячи участников Международного кадетского бала, однозначно значимого события в нашей стране», - считает Васильева Карина, участница бала из школы №177.

Воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России уже в пятый раз будут принимать участие в Международном кремлевском благотворительном кадетском бале. Под руководством педагога дополнительного образования (хореографа) они отрабатывают до совершенства движения полонеза, польки, праздничного вальса и других бальных танцев и с нетерпением ждут встречи с товарищами из всех субъектов Российской Федерации и дружественных стран.

«Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал сохраняет традиции российского офицерства, на которое всегда было принято равняться. Это праздник мужественности, красоты и грации, и счастливая возможность продемонстрировать прекрасную выправку и стать», - уверены воспитанники единственного в стране кадетского корпуса МВД России.

Фото: МБОУ "Школа № 177" г.о.Самара