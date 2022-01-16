«Воскресник» в Промышленном районе

129

Сегодня здесь призваны обеспечить порядок во дворах и на дорогах 530 дворников и 44 специалиста по очистке крыш. Привлекли максимальное количество спецтехники – 55 единиц.

Первоочередные задачи – освободить от снежных накоплений внутридворовые территории и объекты социальной сферы – больницы, школы и детские сады. Скоординирована работа управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, ТСН и подрядных организаций.

«В данную минуту проводится уборка территории детских садов № 373 и 359, а также школ № 45 и 93. Всего в районе 5 поликлиник, 33 школы и 35 детских садов, подъезды и проходы к 80% из них в планах расчистить уже сегодня», - отметила временно исполняющий полномочия главы Промышленного района Татьяна Куклева.