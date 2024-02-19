Восемь создателей игр представят Самарскую область на финале Всероссийского конкурса «Начни игру»

Финал второго сезона Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан. В числе финалистов на победу претендуют восемь создателей игр из Самары и Тольятти Самарской области. Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Более 400 создателей видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также из четырёх иностранных государств – Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы – получили приглашение на финал Всероссийского конкурса «Начни игру». На протяжении четырёх дней им предстоит решать кейсы от партнёров и защищать авторские разработки перед инвесторами.
«В 2022 году, когда мы только запускали проект «Начни игру» на президентской платформе «Россия – страна возможностей», многие считали видеоигры несерьезным развлечением. Наша молодёжь доказала обратное: за два сезона мы получили более 170 тысяч заявок на участие из всех регионов России. Сегодня геймдев – часть национальной экономики и сфера, которая привлекает как школьников, так и состоявшихся специалистов», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
В числе финалистов Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» восемь жителей Самарской области. Все они претендуют на победу по индивидуальному направлению «Партнёрский кейс».
Лидерами по профессии «Unity-разработчик» стали:
Среди изучающих профессию «Дизайнер» отличились:
На победу в профессии «Гейдизайнер» претендует студент 2 курса магистратуры Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Алина Александрова, а в профессии «Геймификатор» себя покажет начальник структурного подразделения IT-Cube Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Анна Асадова.
Финал проекта «Начни игру» пройдёт в ИТ-парке им. Башира Рамеева – крупнейшем технопарке Казани. Почётными гостями станут руководители органов исполнительной власти, представители IT-компаний и игровых студий, а также эксперты игровой индустрии.
Победители и призёры по направлению «Партнёрский кейс» определятся результатами заключительных конкурсных испытаний. Они пройдут в онлайн- и офлайн-формате. Задания предполагают как индивидуальное, так и командное решение. Итоги Акселератора игровых проектов будут подведены после презентаций разработанных в рамках Всероссийского конкурса «Начни игру» игровых продуктов для ПК и мобильных устройств. Кто же выше вырос в профессиональном плане – объявят 4 марта 2024 года на торжественной церемонии награждения.
Помимо определения победителей и призёров в программу финала Всероссийского конкурса «Начни игру» войдёт открытая деловая программа, которую смогут свободно посетить жители и гости Республики Татарстан. Финалистов ожидают лекции и мастер-классы от именитых представителей игровой индустрии, а также «Карьерная гостиная», где можно будет пройти собеседование на вакансии геймдев-студий и IT-компаний.