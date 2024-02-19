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Восемь создателей игр представят Самарскую область на финале Всероссийского конкурса «Начни игру»

19 февраля 2024 12:20
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Восемь создателей игр представят Самарскую область на финале Всероссийского конкурса «Начни игру»

Финал второго сезона Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан. В числе финалистов на победу претендуют восемь создателей игр из Самары и Тольятти Самарской области. Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Более 400 создателей видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также из четырёх иностранных государств – Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы – получили приглашение на финал Всероссийского конкурса «Начни игру». На протяжении четырёх дней им предстоит решать кейсы от партнёров и защищать авторские разработки перед инвесторами.

«В 2022 году, когда мы только запускали проект «Начни игру» на президентской платформе «Россия – страна возможностей», многие считали видеоигры несерьезным развлечением. Наша молодёжь доказала обратное: за два сезона мы получили более 170 тысяч заявок на участие из всех регионов России. Сегодня геймдев – часть национальной экономики и сфера, которая привлекает как школьников, так и состоявшихся специалистов», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В числе финалистов Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» восемь жителей Самарской области. Все они претендуют на победу по индивидуальному направлению «Партнёрский кейс».

Лидерами по профессии «Unity-разработчик» стали:

  • Александр Волков, Unity-разработчик ООО «Я-Юниор»;
  • Даниил Концевич, Unity-разработчик GAMEКО;
  • Владислав Митряшкин, инженер-программист ООО «СимбирСофт».

Среди изучающих профессию «Дизайнер» отличились:

  • Всеволод Новокшонов, ученик 8 класса Средней образовательной школы пгт. Мирный;
  • Ксения Лобова, студентка 2 курса Самарского государственного экономического университета;
  • Алина Сидорова, студентка 2 курса Самарского государственного экономического университета.

На победу в профессии «Гейдизайнер» претендует студент 2 курса магистратуры Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Алина Александрова, а в профессии «Геймификатор» себя покажет начальник структурного подразделения IT-Cube Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Анна Асадова.

Финал проекта «Начни игру» пройдёт в ИТ-парке им. Башира Рамеева – крупнейшем технопарке Казани. Почётными гостями станут руководители органов исполнительной власти, представители IT-компаний и игровых студий, а также эксперты игровой индустрии.

Победители и призёры по направлению «Партнёрский кейс» определятся результатами заключительных конкурсных испытаний. Они пройдут в онлайн- и офлайн-формате. Задания предполагают как индивидуальное, так и командное решение. Итоги Акселератора игровых проектов будут подведены после презентаций разработанных в рамках Всероссийского конкурса «Начни игру» игровых продуктов для ПК и мобильных устройств. Кто же выше вырос в профессиональном плане – объявят 4 марта 2024 года на торжественной церемонии награждения.

Помимо определения победителей и призёров в программу финала Всероссийского конкурса «Начни игру» войдёт открытая деловая программа, которую смогут свободно посетить жители и гости Республики Татарстан. Финалистов ожидают лекции и мастер-классы от именитых представителей игровой индустрии, а также «Карьерная гостиная», где можно будет пройти собеседование на вакансии геймдев-студий и IT-компаний.

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