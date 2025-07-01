Восемь блогеров из Самарской области вошли в федеральную команду "Министерства контента"

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Подведены итоги отбора на программу "Министерство контента" (12+). Не имеющий аналогов в России спецпроект разработан проектом "ТопБЛОГ" (12+) президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Мастерской управления "Сенеж" при поддержке пяти федеральных ведомств. Из регионов России поступило более 8000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Среди них - восемь жителей Самарской области. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны, пишет Сова.

Сегодня государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" – "Министерство контента". Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

- "Министерство контента" - одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект "ТопБЛОГ" запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8352 заявки из всех регионов России - это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей, - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Тематика программы "Министерство контента" охватывает ключевые сферы жизни страны - здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм - при поддержке соответствующих министерств: Минздрава России, Минкультуры России, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.



Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.



Заявки на участие в программе "Министерство контента" проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей" от Самарской области подали 165 жителей, из которых восемь ярких авторов вошли в число сильнейших.



В направлении "Культура и творчество" от Министерства культуры РФ вошла Ульяна Старикова - участница трех сезонов проекта "ТопБЛОГ". В ее блогах сочетается любовь к литературе, книгам и визуальному искусству. Она развивает направление book-контента и хочет через "Министерство контента" найти новые пути для самореализации и профессионального роста:

- Для меня важно стать частью трека "Министерство контента" от проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Хочу получить больше опыта и практики в профессиональной сфере деятельности, а также проявить себя и свои навыки на обширную аудиторию. Главная мечта связана с посвящением себя искусству и творчеству. Благодаря уже полученному образованию знаю не понаслышке, что очень важно двигаться вперёд и продолжать обучаться новому на постоянной основе, передавать свои знания и опыт остальным. Ну и, конечно же, хочется ещё больше знакомств в любимой сфере.

В направлении "Здоровье" при поддержке Министерства здравоохранения РФ регион представят два амбассадора "ТопБЛОГ". Фарид Айнутдинов из Новокуйбышевска ведет спортивный блог с аудиторией в сотни тысяч подписчиков. Он показывает, что спорт может быть интересным, динамичным и полезным без треш-контента, а блогинг - способом популяризировать здоровый образ жизни:

- Мой блог несет идею позитивного отношения к спорту. Хочу делиться опытом, как говорить о ЗОЖ с юмором и драйвом.

Второй представитель направления - Андрей Мазуров из Тольятти. Тренер, блогер и финалист трех сезонов "ТопБЛОГ", он использует медиа, чтобы рассказывать о спорте глазами тренера, родителя и управленца. Его блог помогает продвигать собственную школу, учеников и идею спорта как важной составляющей жизни каждого.

В треке "Агротехнологии" от Минсельхоза РФ регион представит Илья Ятманкин - фермер и блогер, заместитель руководителя организации "Народный фермер" в Самарской области. Его ферма насчитывает 200 голов крупного рогатого скота и собственный цех переработки молока, а в соцсетях Илья рассказывает, как инновации меняют традиционное животноводство.

- Моя цель - показать, что современное фермерство может быть не только прибыльным, но и интересным, а блог - это способ вдохновить других идти в сельское хозяйство.

В направлении "Наука и образование", курируемом Министерством науки и высшего образования РФ, выступают сразу четыре участника. Гор Шушанян, научный сотрудник, молодой предприниматель, популяризатор науки и инженерного образования, ведет телеграм-канал "Шушанян. Наука и предпринимательство" и развивает инженерные кружки для школьников. Он считает, что блогинг - это мощный способ делать науку ближе и интереснее для молодежи. Валентина Мантуленко - педагог с более чем 20-летним стажем. Ее блог - это размышления о ценностях, образовании, смысле жизни. Татьяна Старостина делится в соцсетях космическим контентом: рассказывает о просветительских форматах, сотрудничает с музеями и популяризирует Роскосмос. Она хочет вдохновлять молодежь через научные проекты и медиа. Екатерина Касаринская пришла в блогинг из сферы НКО и продолжает работать с этой аудиторией: ее контент - полезный и прикладной для коллег из общественного сектора, с акцентом на инструменты, которые действительно работают.

Участников ждет обучение у ведущих экспертов медиасферы в Мастерской управления "Сенеж", а затем - командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами. Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств.

Образовательный трек "Министерство контента" проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу "Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики", в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс "Цифровой голос государства", посвящённый стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов - журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущих медиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в "Сенеже", чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы - презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

Всероссийский проект "ТопБЛОГ" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Его цель - находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек "Медиакампус", который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте.