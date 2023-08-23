Вопросы общественного контроля за капремонтом школ с участием территориальных объединений обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре

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Лучшие практики организации капитального ремонта школ и возможное участие вузов и гражданских активистов в разработке проектов обсудят участники круглого стола «Разговор о важном – от теории к практике. Новое содержание школьного образования и новое качество школьных пространств» в рамках форума Общественной палаты РФ (ОП РФ) «Сообщество», который состоится 29-30 августа в Самаре.

Предметом обсуждения в первую очередь станет программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования». Напомним, программу капремонта инициировал Президент России Владимир Путин. Глава государства в контексте данной программы дал поручение Министерству просвещения: «Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций и развития школьной инфраструктуры».

По итогам 2022 года Самарская область вошла в 20-ку лидеров по выполнению программы капремонта школ.

Эксперты отмечают, что программа включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей по всей стране. Ее итогом станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать свои таланты.

Сфере образования в Самарской области уделяется детальное внимание. По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создано Областное родительское собрание. Представители родительской общественности, в том числе, контролируют ход работ капремонта в школах – от обсуждения и согласования проектных решений до приемки выполненных работ. В начале текущей недели Губернатор провел традиционное оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого руководители министерств, ведомств, главы городов и районов обсудили одну из главных тем повестки – подготовка школ к новому учебному году. Активное вовлечение общественного контроля в вопросы модернизации школьной системы образования – один из гарантов повышения качества образования в целом.

Председатель Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко выступит модератором встречи в Самаре в рамках форума «Сообщество». Она, в частности, отмечает огромный потенциал, заложенный в креативной молодежи, ресурсах общественных объединений и идеях родительского общества, считая крайне важной задачу обеспечения контроля и вовлечения в процесс создания современных пространств всех неравнодушных граждан и экспертов в этой области. «Задача – не просто отремонтировать школы, чтобы из окон не дуло, а сделать пространство в старых стенах современным. Здесь логично задействовать ресурс университетов, где внедряется практика обучения служением, когда студенты будут решать реальные задачи создания дизайн-проектов современных образовательных пространств в школах, ожидающих капремонта. Это не только поможет школам стать более современными, но поможет студентам в самореализации, а регионам — в раскрытии талантов», – подчеркивает Наталья Кравченко.

Фото: пресс-служба ОП РФ