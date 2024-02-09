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Волонтёры Победы Самарской области соберутся на Молодёжном слёте

9 февраля 2024 10:55
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Волонтёры Победы Самарской области соберутся на Молодёжном слёте

С 12 по 14 февраля в Самарской области, в посёлке Прибрежный, состоится Молодёжный слёт «Равнение на Героев» в рамках Областного социально-патриотического проекта «Герои России – Герои нашего времени!». В мероприятии примут участие представители движения «Волонтёры Победы».

Организатором слёта является Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и министерства молодёжной политики Самарской области.

В течение трёх дней участники пройдут образовательную программу, включающую установочные сессии, семинары, тренинги и встречи с почётными гостями. Волонтёры Победы презентуют и обсудят успешные практики лидеров Областного рейтинга Движения, проработают новые идеи мероприятий и акций, а также примут участие в фотопроекте «Лица Героев» и творческом квизе.
В рамках программы Слета 13 февраля 2024 года в 10:00 состоится Выездное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по образованию, науке и молодёжной политике с участием представителей министерства молодёжной политики и министерства образования и науки Самарской области. Место проведения: г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, Б/О «Радуга». На заседании обсудят организацию работы общественных центров гражданско-патриотического воспитания.

В мероприятии примет участие исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова (г.Москва).
Завершится Молодёжный слёт встречей «Диалог с Героем» и награждением участников.

Напомним, движение «Волонтёры Победы» одно из крупнейших добровольческих организаций России. В Самарской области волонтерское движение развивается активно. Волонтеры Победы, по словам Губернатора Дмитрия Азарова, особая категория людей — «с пламенем любви к Родине в сердце». Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодёжи на базе образовательных учреждений. На протяжении нескольких лет областная команда Волонтёров Победы становится лидером Всероссийского рейтинга ВОД «Волонтёры Победы» среди регионов с численностью населения более 2 млн.

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