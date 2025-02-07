Волонтёры Победы губернии соберутся на Выездном интенсиве

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С 14 по 16 февраля в Самарской области состоится Выездной интенсив «Готовы к Победам!» в целях подготовки координаторов и активистов местных отделений и общественных центров СамРО ВОД «Волонтёры Победы» к реализации комплекса мероприятий Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Организатором мероприятия является Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.

В течение трёх дней 60 участников – представителей 37 муниципальных образований Самарской области пройдут образовательную программу в части региональной подготовки проведения и реализации патриотических мероприятий с участием добровольцев в Год Защитника Отечества.

В рамках программы Интенсива состоится Круглый стол на тему «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодёжи: современные подходы и перспективы в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне». На круглом столе планируется обсуждение планов на 2025 год, ключевых событий, специфику организации деятельности волонтёров.

В мероприятии примут участие представители Аппарата Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» (г.Москва), а также координатор Федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области - Рязанов Сергей Владимирович и руководитель управления молодёжной политики департамента молодёжных проектов и программ министерства молодёжной политики Самарской области - Ходорева Анастасия Игоревна.

Напомним, Движение «Волонтёры Победы» одно из крупнейших добровольческих организаций России. Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодёжи на базе образовательных учреждений.

Фото: СамРО ВОД «Волонтёры Победы»