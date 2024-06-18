Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве

149

С 10 по 14 июня 2024 года в Москве состоялось Всероссийское мероприятие «Добро.Конференция», которое объединило более 2000 участников. Самарскую область представляла делегация из 27 представителей регионального добровольческого движения. В этом году Добро.Конференция была посвящена 10-летию Ассоциации волонтёрских центров и проходила на территории выставки «Россия» на ВДНХ.

Участников мероприятия поприветствовал Президент России Владимир Путин:

«Приветствую вас на Всероссийском мероприятии «Добро.Конференция – 2024» и поздравляю с 10-летием создания Ассоциации волонтёрских центров (Добро.pф). Наша страна по праву гордится традициями подвижничества и бескорыстной помощи, имеющим глубокие исторические корни. Отрадно, что и сегодня гуманистические идеи волонтёрства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего».

В рамках насыщенной программы Добро.Конференции состоялись образовательные лекции, творческие мастер-классы, сессии с экспертами и лидерами социальной сферы. Наиболее активные организации и учреждения, занимающиеся развитием добровольчества и социальной сферы, были удостоены государственными наградами.

Благодарственные письма Президента России получили Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области и АНО «Самарский центр развития добровольчества». Также данным организациям и Самарскому Дому молодёжи вручили благодарственные письма Комитета молодёжной политики Государственной Думы Российской Федерации.

«На протяжении многих лет Самарская область остается одним из ведущих регионов в сфере развития добровольчества. Эта становится возможным благодаря профессиональной работе организаций, занимающихся развитием волонтёрства. У нас в регионе более 3000 организаторов, которые системно участвуют в работе с добровольцами: проводят обучение, мероприятия для волонтёров, участвуют в проектах. Однако, самое важное, что добровольчество позволяет людям проявлять свои лучшие качества – делать добрые дела, помогать нуждающимся, а также становиться частью крупных региональных и федеральных событий», – отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области Юлия Рябева.

Также на Добро.Конференции состоялось подписание соглашений об открытии ещё двух Добро.Центров в нашем регионе. Теперь такой статус присвоен «Дому молодёжных организаций» Красноармейского района и «Дому молодёжных организаций» Сергиевского района.

Социальная франшиза «Добро.Центр» создана для развития инфраструктуры добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив, поддержки локальных общественных проектов и социально-ориентированных НКО. В Самарской области уже успешно действуют 17 Добро.Центров.

Напомним, в 2023 году Добро.Конференция проходила в Самаре и объединила 4,5 тысячи участников из 88 регионов России.

фото - Ассоциация волонтёрских центров