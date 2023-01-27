Волонтеры Самары изготавливают тактические носилки, медицинские сумки и эвакуационные стропы в помощь военнослужащим

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работать они должны будут по получаемой специальности под руководством врачей-наставников.
Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры
Роман перешел в «Крылья» минувшим летом из «Динамо».
«Крылья оветов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым до июня 2026 года
Путин также поручил представить к июлю предложения по дальнейшему увеличению МРОТ.
Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции и среднемесячной зарплаты
Единые Игры прошли в столице Татарстана. В соревнованиях приняли участие команды из 59 регионов России и Республики Беларусь.
Сборная Самарской области вернулись с первых Единых Игр Специальной Олимпиады
Ему было 73 года.
Умер самый титулованный самбист СССР Александр Пушница
В связи с аварийными работами на водопроводе.
На участке Московского шоссе В Самаре ограничат движение транспорта
Футболисты «Крыльев Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в Турции.
В субботу «Крылья Советов» сыграют два контрольных матча
Начальник ГГУ МВД СО Игорь Иванов поблагодарил присутствующих за ответственное отношение и профессионализм при выполнении служебных задач.
В ГУ МВД СО  отметили отличившихся сотрудников
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.13
0.17
EUR 75.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Волонтеры Самары изготавливают тактические носилки, медицинские сумки и эвакуационные стропы в помощь военнослужащим

27 января 2023 17:19
198
Материал и оборудование закупается на пожертвования неравнодушных людей.

В пятницу, 27 января, Елена Лапушкина посетила цех самарского отделения волонтёрского движения «Золотые руки Ангела», которое действует на территории всей России с февраля 2022 года. Его участники занимаются изготовлением тактических носилок для спасения солдат, раненных на фронте. Работа ведется исключительно на добровольной основе. В ряды волонтеров входят жители более 85 городов страны. В их числе – жители Самары и Самарской области. 

Глава города узнала, как ведется производство в Самаре, и какая помощь необходима.

Координатор проекта в Самаре Оксана Русских рассказала, что в марте 2022 года увидела призыв о помощи от московских коллег и не смогла пройти мимо - к пошиву изделий сначала подключилось ее собственное производство, а затем присоединились и неравнодушные жители города. 

Добровольцы шьют носилки, которые были разработаны военными медиками. Они носят название «Фома 180» и являются уникальными. Их конструкция – это сшитое сеточное полотно из крепких капроновых лент, дополненное карабинами и вытяжными стропами. Носилки легкие, спокойно умещаются в подсумок и имеют множество способов применения.

Кроме того, силами участников проекта изготавливаются медицинские сумки, эвакуационные стропы для выноса раненого и другие изделия.

Материал и оборудование закупается на пожертвования неравнодушных людей.

На встрече добровольцам подарили специальный нож для ткани, работать с которым будет удобнее и быстрее.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
785
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
426
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
651
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
540
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
651
Весь список