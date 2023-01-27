Волонтеры Самары изготавливают тактические носилки, медицинские сумки и эвакуационные стропы в помощь военнослужащим

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В пятницу, 27 января, Елена Лапушкина посетила цех самарского отделения волонтёрского движения «Золотые руки Ангела», которое действует на территории всей России с февраля 2022 года. Его участники занимаются изготовлением тактических носилок для спасения солдат, раненных на фронте. Работа ведется исключительно на добровольной основе. В ряды волонтеров входят жители более 85 городов страны. В их числе – жители Самары и Самарской области.

Глава города узнала, как ведется производство в Самаре, и какая помощь необходима.

Координатор проекта в Самаре Оксана Русских рассказала, что в марте 2022 года увидела призыв о помощи от московских коллег и не смогла пройти мимо - к пошиву изделий сначала подключилось ее собственное производство, а затем присоединились и неравнодушные жители города.

Добровольцы шьют носилки, которые были разработаны военными медиками. Они носят название «Фома 180» и являются уникальными. Их конструкция – это сшитое сеточное полотно из крепких капроновых лент, дополненное карабинами и вытяжными стропами. Носилки легкие, спокойно умещаются в подсумок и имеют множество способов применения.

Кроме того, силами участников проекта изготавливаются медицинские сумки, эвакуационные стропы для выноса раненого и другие изделия.

Материал и оборудование закупается на пожертвования неравнодушных людей.

На встрече добровольцам подарили специальный нож для ткани, работать с которым будет удобнее и быстрее.

Фото: администрация Самары