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Волонтеры помогут жителям Самарской области проголосовать за объекты благоустройства

10 апреля 2025 15:22
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Волонтеры расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.

Волонтеры помогут жителям Самарской области проголосовать за объекты благоустройства

В Самарской области продолжается регистрация волонтеров платформе Добро.рф для поддержки общественно значимого проекта – Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства, которое пройдет с апреля по июнь 2025 года. Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Волонтером может стать любой желающий, старше 14 лет.

В этом году для большего вовлечения граждан во Всероссийское голосование за объекты благоустройства в регионах РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» волонтеры будут использовать специальное мобильное приложение «Госуслуги Волонтер».

«Всероссийское голосование – это уникальная возможность для каждого жителя внести вклад в развитие своего региона. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни», которые реализуются Минстроем России, города преображаются, обретают новые набережные, парки, скверы, спортивные площадки и другие объекты, делающие нашу жизнь лучше. Активное участие людей в голосовании позволяет нам создавать именно такие пространства, которые нужны в конкретном муниципалитете, они повышают комфорт и привлекают туристов в регионы страны. Благодаря самоотверженной работе волонтеров, все больше жителей узнают о возможностях участия в федеральных и национальных проектах, позволяющих вместе делать города комфортнее и безопаснее», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Волонтеры смогут более оперативно помогать жителям в голосовании. С помощью приложения «Госуслуги Волонтер» любой человек сможет познакомиться с территорией или дизайн-проектом, который вынесен на голосование. Волонтеры расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.

В Самарской области на выбор будут предложены 111 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

«В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать», - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Татьяна Поселенова уже два года участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в качестве волонтера. «Я очень рада, что включилась в такой замечательный проект, участие в нём формирует у волонтёров и жителей чувство гордости за свой город. Это здорово, что таким образом жители проявляют свою активную гражданскую позицию», - отметила Татьяна.

С ней согласна еще один волонтер Наталья Зимина: «Проект замечательный, в результате его реализации преобразились многие объекты нашего города. Очень приятно видеть, как появляются благоустроенные скверы и красивые арт-объекты, и понимать, что ты имеешь к этому непосредственное отношение. На пунктах голосования мы рассказываем жителям о федеральном проекте, что уже сделано в городе, и люди с интересом выбирают объекты для голосования. В текущем году снова буду участвовать в проекте и надеюсь, что в нашей Самаре появятся новые красивые, комфортные объекты»

Напомним, в прошлом году жителям Самарской области во время голосования за благоустройство помогало более 3,8 тыс. волонтеров. Всего же в стране с 2021 года свой вклад в изменение внешнего облика городов и населенных пунктов за время внесли 350 тыс. волонтеров, и их вовлеченность в развитие проекта только растет. По итогам прошлого года в голосовании приняли участие 17.2 млн человек, из которых более 70% были привлечены волонтерами. Молодое поколение активно вовлекается в добровольческую и общественно-значимую деятельность, во многом благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», который охватывает свыше 50 миллионов человек или треть жителей нашей страны.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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