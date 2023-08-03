Волонтеры Победы Самарской области примут участие в региональном патриотическом проекте «Vремя Отважных»

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С 3 по 5 августа в Самарской области в молодежном центре «Лесная сказка» пройдёт второй выезд Областного патриотического проекта «Vремя отважных». В нём примут участие представители движения «Волонтеры Победы».

Областной слет «Vремя Отважных» является частью программы комплексного развития молодежной политики в Самарской области «Регион для молодых» и проводится в рамках национального проекта «Образование». Организаторами слета является Центр патриотического воспитания молодежи Агентства по реализации молодежной политики, Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

«Патриотическому воспитанию молодежи в Самарской области уделяется большое внимание, проводятся различные проекты и программы, поддержку которым оказывает Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров. Одним из ключевых проектов в этом году является патриотический проект «Vремя Отважных». Он стартовал в регионе в конце июля, и уже состоялся первый слёт для юнармейцев. Мы получили множество положительных отзывов от участников, которые в течение нескольких дней проходили основы тактической, строевой подготовки, учились оказывать первую медицинскую помощь. Это практические навыки, которые кому-то могут пригодится в жизни в будущем. На втором слете соберутся Волонтёры Победы. И здесь ребята смогут более глубоко погрузиться в историю нашей страны, разработать мероприятия, которые будут реализовывать уже в этом году», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В течение трёх дней участники слета подробно разберут деятельность добровольцев в рамках каждого из шести направлений движения «Волонтёры Победы»: «Великая Победа», «МедиаПобеда», «Связь Поколений», «Моя история», «Наши Победы», «Моя Победа». Презентуют и обсудят успешные практики в сфере патриотического воспитания и проработают новые идеи мероприятий и акций. Для участников проведут веревочный курс и молодежный исторический квест, основанный на воспоминаниях ветеранов, проживающих на территории Самарской области.

«Волонтёры Победы на постоянной основе проводят различные просветительские мероприятия для школьников и студентов, помогают ветеранам и пожилым людям, участвуют в организации мероприятий. На слете «Vремя Отважных» мы подготовили очень насыщенную программу, которая отражает основные ценности Волонтеров Победы. Данный слет позволит нам «сверить часы», пообщаться, но, что самое важное, - дать участникам возможность ответить себе на вопрос “Что такое Родина?” и “Что лично я готов для неё делать?”» – поделился исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

Напомним, что с 31 июля по 2 августа в Молодежном центре «Лесная сказка» прошел первый слет проекта «Vремя Отважных», в котором приняли участие представители движения Юнармия Самарской области.

Фото: Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»