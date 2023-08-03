Волонтеры Победы Самарской области примут участие в региональном патриотическом проекте «Vремя Отважных»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона
В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона
В ДТП в Похвистневском районе пострадала 4-летняя девочка
В ДТП в Похвистневском районе пострадала 4-летняя девочка
Жителей Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»
Жителей Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»
Матч "Крыльев Советов" с "Ростовом" рассудит Сергей Карасев
Матч "Крыльев Советов" с "Ростовом" рассудит Сергей Карасев
задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
Задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
Обучающиеся Самарской области поделились захватывающей историей участия в проекте ранней профессиональной ориентации
Обучающиеся Самарской области поделились захватывающей историей участия в проекте ранней профессиональной ориентации
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.84
1.06
EUR 101.93
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Волонтеры Победы Самарской области примут участие в региональном патриотическом проекте «Vремя Отважных»

3 августа 2023 18:35
139
Волонтеры Победы Самарской области примут участие в региональном патриотическом проекте «Vремя Отважных»

 

С 3 по 5 августа в Самарской области в молодежном центре «Лесная сказка» пройдёт второй выезд Областного патриотического проекта «Vремя отважных». В нём примут участие представители движения «Волонтеры Победы».

Областной слет «Vремя Отважных» является частью программы комплексного развития молодежной политики в Самарской области «Регион для молодых» и проводится в рамках национального проекта «Образование». Организаторами слета является Центр патриотического воспитания молодежи Агентства по реализации молодежной политики, Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

«Патриотическому воспитанию молодежи в Самарской области уделяется большое внимание, проводятся различные проекты и программы, поддержку которым оказывает Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров. Одним из ключевых проектов в этом году является патриотический проект «Vремя Отважных». Он стартовал в регионе в конце июля, и уже состоялся первый слёт для юнармейцев. Мы получили множество положительных отзывов от участников, которые в течение нескольких дней проходили основы тактической, строевой подготовки, учились оказывать первую медицинскую помощь. Это практические навыки, которые кому-то могут пригодится в жизни в будущем. На втором слете соберутся Волонтёры Победы. И здесь ребята смогут более глубоко погрузиться в историю нашей страны, разработать мероприятия, которые будут реализовывать уже в этом году», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В течение трёх дней участники слета подробно разберут деятельность добровольцев в рамках каждого из шести направлений движения «Волонтёры Победы»: «Великая Победа», «МедиаПобеда», «Связь Поколений», «Моя история», «Наши Победы», «Моя Победа». Презентуют и обсудят успешные практики в сфере патриотического воспитания и проработают новые идеи мероприятий и акций. Для участников проведут веревочный курс и молодежный исторический квест, основанный на воспоминаниях ветеранов, проживающих на территории Самарской области.

«Волонтёры Победы на постоянной основе проводят различные просветительские мероприятия для школьников и студентов, помогают ветеранам и пожилым людям, участвуют в организации мероприятий. На слете «Vремя Отважных» мы подготовили очень насыщенную программу, которая отражает основные ценности Волонтеров Победы.  Данный слет позволит нам «сверить часы», пообщаться, но, что самое важное, - дать участникам возможность ответить себе на вопрос Что такое Родина? и Что лично я готов для неё делать?» – поделился исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

Напомним, что с 31 июля по 2 августа в Молодежном центре «Лесная сказка» прошел первый слет проекта «Vремя Отважных», в котором приняли участие представители движения Юнармия Самарской области.

Фото: Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
3 августа 2023  20:38
Задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
81
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
3 августа 2023  19:27
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
126
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
3 августа 2023  15:58
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
184
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
3 августа 2023  14:06
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
664
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2 августа 2023  18:43
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2393
Весь список