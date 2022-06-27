Волонтеры из Самарской области отправились восстанавливать Мариуполь

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Студенты региональных вузов, среди которых курсанты военных учебных центров, представители молодежного правительства и члены боевого братства поехали в Донецкую народную Республику для оказания помощи в налаживании мирной жизни.

Они планируют пробыть на Донбассе около 2,5 недель. Самарцы будут помогать восстанавливать благоустройство пострадавших территорий.

«Достойный поступок! – комментирует ситуацию депутат СГД Дмитрий Холин. – Посвятить часть своего отпуска на благо братской республики, проявить заботу и внимание, — это дорогого стоит. Это значит, что наша молодежь воспитана правильно, в патриотическом ключе. Безусловно, мы можем ими гордиться».

Подобная добровольческая поездка уже не первая, многие жители региона проявляют свою гражданскую позицию именно таким образом. И речь не только о волонтерах. Врачи, строители, инженеры из Самарской области планомерно помогают ДНР и, конечно, подшефному городу Снежное.

А пока в Снежном идут восстановительные работы, местных школьников привезли в оздоровительный лагерь «Колос» на территории Самарской области. Для многих ребят – это большое и счастливое путешествие, ведь некоторые ни разу не выезжали за пределы Донбасса.