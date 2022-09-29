Волонтеров переориентируют на помощь семьям мобилизованных

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Российские власти переориентируют работу политических и общественных структур на правовую поддержку мобилизованных и волонтерскую помощь их семьям. О начале такой работы уже объявили «Общероссийский народный фронт» и «Единая Россия», а в ближайшие дни о смещении фокуса своей деятельности на помощь семьям военнослужащих заявят и организаторы волонтерской акции «Мы вместе». Все проекты внутриполитического блока Кремля в ближайшее время будут направлены на устранение огрехов частичной мобилизации и помощь семьям участников специальной военной операции (СВО) на Украине, говорят источники “Ъ” в администрации президента. Мобилизация действительно создает новые риски в сфере общественных настроений, поэтому власть и озабочена борьбой с негативом, поясняют эксперты.

Волонтеров акции «Мы вместе», учрежденной по инициативе внутриполитического блока администрации президента (АП) во время пандемии коронавируса, переориентируют на помощь семьям мобилизованных на СВО граждан, рассказал “Ъ” источник, близкий к руководству акции. По его словам, как и во время пандемии, инициатива должна объединить существующие волонтерские организации, Российский Красный Крест, а также «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). О новом назначении акции должны объявить уже в ближайшее время, добавляет собеседник: у «Мы вместе» обновится сайт и будет запущена новая горячая линия, а добровольческие штабы в регионах получат новые методические рекомендации.

«Да, это действительно так. Есть потребность в помощи семьям военнослужащих, которые отстаивают честь нашей страны. С другой стороны, есть неравнодушные люди, готовые помогать»,— пояснила “Ъ” глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

По ее словам, волонтеры будут обеспечивать как бытовую поддержку семей по запросам, так и морально-психологическую помощь.

«Волонтеры смогут подставить плечо тем, кто ушел воевать, в поддержке их семей: исполнить мечту ребенка, поздравить родственника с днем рождения, помочь в бытовых вопросах»,— перечисляет госпожа Разуваева. Кроме того, на горячей линии «Мы вместе» испытывающие тревогу граждане смогут получить и психологическую поддержку.

Ранее об организации юридической помощи призывникам объявила и другая близкая к внутриполитическому блоку Кремля организация — ОНФ. “Ъ” уже сообщал, что для этих целей ОНФ организовал специальные центры помощи на базе своих исполкомов. Практически о такой же работе заявляют и в «Единой России» (ЕР). 26 сентября заместитель секретаря генсовета партии Анна Кузнецова рассказала, что общественные приемные ЕР тоже займутся сопровождением и поддержкой семей мобилизованных. В партии “Ъ” пояснили, что на базе таких центров обратившиеся смогут рассчитывать как на правовое сопровождение, так и на консультации по мерам социальной поддержки.

Кроме того, ЕР готова обеспечить волонтерскую и психологическую помощь нуждающимся в этом семьям военнослужащих. Так, на Сахалине в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» волонтеры партии уже работают с семьями мобилизованных, в Омской области на базе штаба общественной поддержки ЕР организован единый консультационный центр по вопросам частичной мобилизации, а в Архангельской области партийцы запустили чат-бот, который будет отвечать на самые популярные вопросы по частичной мобилизации, рассказывают в ЕР. В качестве отдельного направления работы в партии называют мониторинг соблюдения норм законов о социальных гарантиях военнослужащим: это касается кредитных каникул, списания займов, сохранения за мобилизованными рабочих мест, выплат за ранения и т. д.

Источник “Ъ” в АП поясняет, что сейчас деятельность всех ее проектов, помимо работы, связанной с проведением референдумов на территориях СВО, действительно сосредоточена на двух направлениях: правовая помощь мобилизуемым и волонтерская поддержка их семей.

И в ближайшее время АП будет заниматься преимущественно именно этим, говорит собеседник.

Эксперты считают, что частичная мобилизация как минимум создает для власти новые риски во взаимоотношениях с обществом. По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, напряжение уже явно ощущается. В предыдущие шесть месяцев россияне жили в ситуации, когда спецоперация проходит как бы сама собой — «работают профессионалы», а общество в основном наблюдает и переживает по поводу санкций и ограничений, весьма неприятных, но в основном преодолимых, поясняет социолог: «С мобилизацией мы вступаем в новый этап, на смену зрителю приходит деятель. Появляется большая группа людей, которая уже мобилизована или ждет повестку. И вторая, еще большая группа — члены семей мобилизованных, их знакомые, коллеги по работе». При этом женщины часто проявляют даже больше беспокойства, чем мужчины, подчеркивает господин Федоров. На этом фоне власть, по его словам, заинтересована мотивировать и вдохновить тех, кому нужно идти на фронт, и одновременно успокоить и поддержать тех, кто остается в тылу. Но на практике дело расходится с установками президента, что демонстрирует не самую высокую готовность системы военкоматов, констатирует эксперт. «Власть это видит и всеми силами старается ситуацию урегулировать. Чтобы система заработала так, как должно, предстоит сделать еще многое. От того, насколько оперативно и точно это будет сделано, во многом зависит отношение общества к мобилизации в целом»,— резюмирует Валерий Федоров.

«Данных нет, поэтому сейчас говорить о степени негатива нельзя. Недостаточно оснований. Можно предполагать, что мобилизация влияет на рост тревожности, страхов, но пока не стоит спешить с выводами о массовости этих явлений»,— говорит директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. По реакции власти видно, что она понимает серьезность и ответственность решения о мобилизации: это уже можно наблюдать в заявлениях губернаторов о мерах поддержки и о контроле с их стороны за ходом мобилизации в регионах, добавляет социолог.