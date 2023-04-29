Волгоградские хирурги вырезали из груди мужчины живого 15-сантиметрового червя

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В Волгограде врачи изъяли из груди местного жителя живого 15-сантиметрового червя, сообщает gazeta.ru со ссылкой на V1.RU.

Паразит попал под кожу россиянина после укуса комара. Место укуса чесалось несколько дней и мужчина обратился к врачам.

Медики диагностировали волгоградцу паразитное заболевание - дирофиляриоз. Обычно им страдают собаки: личинки дирофилярии от одного животного к другому переносят комары. Однако иногда черви попадают под кожу человека, где они могут перемещаться со скоростью до 20 сантиметров в сутки.

Хирурги успешно прооперировали россиянина и достали живого паразита из его тела. Иного способа избавиться от червя на сегодняшний день нет.

Фото: ru.freepik.com