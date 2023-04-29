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Волгоградские хирурги вырезали из груди мужчины живого 15-сантиметрового червя

29 апреля 2023 19:57
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Паразит попал под кожу россиянина после укуса комара.

В Волгограде врачи изъяли из груди местного жителя живого 15-сантиметрового червя, сообщает gazeta.ru со ссылкой на V1.RU.

Паразит попал под кожу россиянина после укуса комара. Место укуса чесалось несколько дней и мужчина обратился к врачам. 

Медики диагностировали волгоградцу паразитное заболевание - дирофиляриоз. Обычно им страдают собаки: личинки дирофилярии от одного животного к другому переносят комары. Однако иногда черви попадают под кожу человека, где они могут перемещаться со скоростью до 20 сантиметров в сутки.

Хирурги успешно прооперировали россиянина и достали живого паразита из его тела. Иного способа избавиться от червя на сегодняшний день нет.

 

Фото:  ru.freepik.com

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