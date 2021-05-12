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Тема фестиваля – «Движение навстречу». О возможностях Волгафеста 2021.
Волгафест пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной в Самаре
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В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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Волгафест пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной в Самаре

12 мая 2021 14:22
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Тема фестиваля – «Движение навстречу». О возможностях Волгафеста 2021.

Волгафест 2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной. Тема фестиваля – «Движение навстречу». Пятый, юбилейный ВолгаФест станет точкой соединения прогрессивного и консервативного – стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного левого берега и природного правого, бурных дней и атмосферных ночей. 

Волгафест 2021 предлагает ряд нововведений – помимо того, что мероприятия будут идти две недели, вторая очередь набережной станет площадкой реализации паблик-арт программы, а на пляже развернется фестивальный городок. Также  Волгафест предлагает принять участие в ряде активностей, предназначенных для всех желающих:

Конкурс плавательных средств «Волжский заплыв» 

Это регата сюрреалистических конструкций – творений инженерной мысли и воображения волжских корабельщиков. Ограничения по внешнему облику отсутствуют, главное, чтобы судно было плавучим и удобным. Еще одно правило: плавсредство должно быть выполнено в цветах фестиваля. Подать заявку здесь.

Креативная мастерская «Порт Картонии» 

Организаторы проектной лаборатории - стажировки «Сделано в Картонии» 2021 предлагают вcем желающим стать частью перформативной мастерской и начать добывать главный природный ресурс — творческую энергию. В программе: гонки капитанов и инженеров на картонных лодках, мастер-классы по созданию арт-объектов, а также апогей мероприятия — финальное шествие Великого Флота Картонии. Подробная информация — здесь.

Арт-проект «Общее решение»

Уже с сегодняшнего дня  при содействии Самарского филиала ПАО «T Плюс» стартует арт-проект Андрея Сяйлева «Общее решение». Проект подразумевает активное участие жителей в формировании городского пространства: онлайн-голосование и его оффлайн-реализация — окрашивание фрагмента стены Самарской ГРЭС.

Начиная с 12 мая на сайте каждый желающий может высказать свое мнение относительно визуального образа забора Самарской ГРЭС, что находится между первой и второй очередями набережной. Для этого достаточно выбрать понравившийся цвет и рассказать о своем решении друзьям в социальных сетях. По итогам голосования за время Волгафеста забор будет выкрашен силами заинтересованных   волонтеров. 

Теги: Волгафест набережная фестиваль

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