Воевал за Украину: В Самарской области юнармейцы поздравили фронтовика с 95-летним юбилеем

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В Самарской области юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Михайловича Степанова с 95-летним юбилеем, устроив праздник во дворе дома юбиляра. Юнармейцы отряда «Набат» развернули копию Знамени Победы и прошли перед ним торжественным маршем, как на Параде Победы, спели разные песни. Ветеран не смог сдержать слёз.

- Я настолько тронут, что уже даже не могу сдержать слёз, - сказал Александр Михайлович Степанов. – Большое спасибо, что вы помните нас, стариков.

Александр Михайлович Степанов служил в артиллерийских подразделениях. Воевал на 1-м Украинском фронте. Дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО