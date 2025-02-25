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Военным передали автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей в Самаре

25 февраля 2025 11:11
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Военным передали автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей в Самаре

Два автомобиля отечественного производства, конфискованные у жителей г. Самары за пьяную езду, переданы военным в зону СВО.

Владельцы авто были уличены в повторном управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и были привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Суд принял решение конфисковать автомобили, на которых были совершены преступления.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары были возбуждены исполнительные производства. В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав составил акты описи и ареста автомобилей. В итоге, транспортные средства отечественного производства были конфискованы. Машины переданы в воинскую часть для отправки в зону проведения СВО.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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