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Военный спецназ из Самарской области провел учение под Оренбургом

17 января 2022 16:09
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По замыслу, с помощью беспилотных летательных аппаратов был обнаружен долговременный укреплённый район неприятеля, хорошо замаскированный в рельефе местности.

Военнослужащие спецназа Центрального военного округа из Самарской области с применением бронеавтомобилей «Тигр» совершили налет и уничтожение базы противника в ходе учения на полигоне в Оренбургской области.

По замыслу, с помощью беспилотных летательных аппаратов был обнаружен долговременный укреплённый район неприятеля, хорошо замаскированный в рельефе местности. Для его уничтожения было принято решение задействовать группы спецназа Центрального военного округа. Подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» совершили 200-километровый марш, провели доразведку местности: выявили места расположения всех сил и средств охраны, вычислили пункт управления и помещения для отдыха. В ходе налета были применены новейшие автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», бесшумное оружие и взрывчатые вещества.

Видео здесь.

 

Фото:   скриншот видео

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