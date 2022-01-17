Военный спецназ из Самарской области провел учение под Оренбургом

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Военнослужащие спецназа Центрального военного округа из Самарской области с применением бронеавтомобилей «Тигр» совершили налет и уничтожение базы противника в ходе учения на полигоне в Оренбургской области.

По замыслу, с помощью беспилотных летательных аппаратов был обнаружен долговременный укреплённый район неприятеля, хорошо замаскированный в рельефе местности. Для его уничтожения было принято решение задействовать группы спецназа Центрального военного округа. Подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» совершили 200-километровый марш, провели доразведку местности: выявили места расположения всех сил и средств охраны, вычислили пункт управления и помещения для отдыха. В ходе налета были применены новейшие автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», бесшумное оружие и взрывчатые вещества.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео